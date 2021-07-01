В Риге на центральной улице паслись бараны, которые считаются мертвыми

"Ситуация до безумия абсурдна, и это было бы смешно, если бы не было так грустно - незадолго до летнего солнцестояния в Риге на Тейке были пойманы три барана, которые еще в декабре прошлого года были зарегистрированы как мертвые. Но еще до Лиго на них объявились аж четыре хозяина", - написали в соцсетях.

Dzīvnieku policija призвала Продовольственно-ветеринарную службу привлечь к ответственности владельцев баранов за ложную информации в базе данных, а также за нахождение животных на улицах.

"Поскольку с декабря прошлого года овец погибло довольно много (потому что данные в базе не лгут!), PVD считает, что со стороны владельцев нет административного правонарушения", - отмечает организация.

Однако приют Ulubele, в котором содержатся бараны, должен зарегистрировать животных в соответствии с законом, а представителей приюта теперь беспокоит, не будет ли к ним применен штраф.

"Можно было бы сказать, что здесь должен смеяться даже баран, но это совсем не смешно, потому что эта волшебная фраза: "Состав административного правонарушения не установлен" - это уже распространенная фраза ответственных органов в сфере охраны животноводства", - пишет Dzīvnieku policija.

15 июня свидетели сообщили, что по пешеходному переходу на Тейке бегали овцы.

Портал Apollo.lv обратился в Рижскую полицию самоуправления, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. В полиции заявили, что животные, найденные на месте происшествия, были баранами, а не овцами.

Представитель Рижской городской полиции Том Садовскис сказал: "Рано утром в Рижскую городскую полицию поступили звонки о нескольких заблудших баранах в окрестностях Тейки и Юглы. На улице Саламандрас очевидец помог поймать одного барана, а в районе Тейки специалисты поймали еще двух. Все животные были переведены в приют Ulubele".