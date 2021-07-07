Чт, 8.07.2021
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По Лиепае уже почти неделю скитается сбежавший кенгуру - пока его не удается поймать

ФОТО: Atomi brīvdienu māja

По Лиепае уже почти неделю скитается кенгуру Сидней, сбежавший из мини-зоопарка. Жителей, которые его заметили, призывают сообщать об этом, но не пытаться задерживать животное своими силами. Об этом сообщает служба новостей LTV.

Полуторагодовалый зверь несколько раз был замечен в парке у моря, а также на пляже, но поймать его не удалось. Причина - скорость, с которой передвигается кенгуру.

Заметивших его жителей просят сообщить об этом, но никак не пытаться поймать или задержать его своими силами: хотя Сидней и спокойный кенгуру, ветеринары подчеркивают, что любое животное, чувствуя опасность, становится агрессивным. 

Ранее хозяева предупреждали, что Сидней боязливый, не агрессивный, не привыкший к людям и другим животным.

Сообщать о Сиднее можно в мини-зоопарк Atomi по номеру телефона 25560040 или обращаться напрямую в Лиепайскую муниципальную полицию.

Напомним, в пятницу, 2 июля, из места отдыха Atomi сбежал скальный валлаби (также скалистый, или каменный, кенгуру - род сумчатых животных семейства кенгуровых) по кличке Сидней.

2 июля животное видели на АЗС Latvijas nafta на трассе Лиепая - Ница.

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