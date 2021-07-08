МВД: нужно быть готовым к резкому притоку нелегальных мигрантов на латвийско-белорусской границе

Как отметила глава МВД, события последних дней ясно показывают, что давление в виде притока нелегальных мигрантов в основном концентрируется на границе Беларуси с Литвой, но это не означает, что Латвия может расслабиться, так как ситуация может кардинально измениться.

"Руководство пограничной охраны разработало различные сценарии и продолжает подготовку, чтобы быть готовым к тому, что сейчас происходит в Литве", - сказала министр.

Как сообщалось, в рамках подготовки к возможной волне нелегальной миграции на восточной границе Латвии Государственная пограничная охрана (ГПО) запросила поддержки у Национальных вооруженных сил и Минобороны. Как заявил начальник ГПО Гунтис Пуятс, несмотря на то, что в Латвии ситуация на границе с Беларусью спокойна, с конца мая ее охрана усилена.