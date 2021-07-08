Потребительские цены в Латвии в течение года заметно выросли

При этом средний уровень потребительских цен за 12 месяцев в июне вырос на 0,4% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

В июне 2021 года по сравнению с маем наиболее существенное влияние на изменение цен оказал рост цен на:

различные товары и услуги,

транспортные товары и услуги,

ресторанные и гостиничные услуги,

благоустройство жилья,

на продукты питания,

безалкогольные напитки,

одежду и обувь.

За месяц средний уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки снизился на 0,3%. Наиболее значительное падение цен в этой группе произошло на свежие овощи (-9,8%), а на картофель цены выросли (+ 36,9%). За счет акций подешевели кофе (-1,7%), хлеб (-1,1%), яйца (-3,6%), варенье и мед (-4%), растительное масло (-3,4%). В свою очередь подорожало мясо птицы (+6,1%), фруктовые и овощные соки (+4,5%), макаронные изделия (+4,5%) и мясные продукты (+1,7%).

В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 0,2%.

В группе благоустройства жилья цены выросли в среднем на 1,1% за месяц.

А что со средним уровнем цен?

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц вырос на 0,9%. Топливо подорожало на 1,1%, в том числе дизельное топливо - на 1,3%, бензин - на 1,1%. Автогаз подешевел на 0,4%. Подорожали пассажирские авиаперевозки.

Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц за месяц вырос на 1,2%. Услуги ресторанов и кафе подорожали на 1,1%, гостиничные услуги - на 6,7%.

В группе различных товаров и услуг цены выросли в среднем на 2,7% за месяц.

В других группах потребления наиболее значительный рост цен в течение месяца наблюдался на электроэнергию, персональные компьютеры, услуги медицинских специалистов, в то время как цены снизились на цветы, тепловую энергию, аренду жилья и корма для домашних животных.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года оказал рост цен на транспортные товары и услуги, продукты питания и безалкогольные напитки, одежду и обувь, алкогольные напитки и табачные изделия, услуги здравоохранения, товары и услуги в сфере отдыха и культуры.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 2%. Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен оказал прирост цен на свежие овощи (+17,5%). Подорожали мясо и мясные продукты (+1,9%), в том числе мясо птицы (+6,6%), сушеное, соленое и копченое мясо (+0,7%). Также выросли цены на муку и другие крупы (+12,1%), картофель (+12,3%), растительное масло (+19,8%), рис (+10,4%), оливковое масло (+9,8%) и шоколад (+2,3%).

Подорожали также йогурт (+10,2%), молочные продукты (+3,4%), сыр и творог (+1,8%), а также яйца (+2,3%). С другой стороны, свежие фрукты (-9,8%), кофе (-2,5%), а также свежая и охлажденная рыба (-5,9%) были дешевле.

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 2,1%. Подорожали крепкие алкогольные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия выросли в среднем на 1,4%.

Средний уровень цен на одежду и обувь за год увеличился на 4%, в том числе средний уровень цен на обувь вырос на 12,3%, на одежду - на 1,2%.

Медицинские услуги

В группе услуг здравоохранения цены выросли на 2,8%. Стали дороже стоматологические услуги и специализированные медицинские услуги. В свою очередь упали цены на фармацевтическую продукцию, в основном на компенсируемые лекарства.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли за год на 8,3% за счет роста цен на топливо на 19,9%. Подержанные автомобили стали дороже, как и автомобильный пассажирский транспорт, а пассажирские авиаперевозки и обслуживание и ремонт личного автотранспорта подешевели.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за год вырос на 1,7%. Подорожали цветы, подписка на телевидение, газеты и журналы. В свою очередь корм для домашних животных стал дешевле.