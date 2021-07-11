Пн, 12.07.2021
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Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Известный российский астролог Василиса Володина призналась на своей странице в Instagram, что очень ждет наступления следующей недели, поскольку есть повод надеяться, что "страсти последнего времени начнут сходить на нет (хотя бы на время)".

Что же конкретно имела в виду эксперт, говоря о предстоящих семи днях?

  • Все эти катастрофы, пожары, наводнения, покушения и убийства, нарастание напряженности в районе южного подбрюшья страны…
  • С вхождением Меркурия в Рак и вчерашним новолунием мы все сможем больше погрузиться в дела домашние, личные, пускай даже шкурные.
  • Трин Меркурия к Юпитеру по-хорошему расширяет горизонты, и будет находиться все больше тех, кто рискнет отправиться в путешествие (безумству храбрых поем мы…).
  • Солнце с Нептуном убаюкивают и расслабляют, хотя пандемия и не думает отступать.
  • Соединение Венеры и Марса во Льве даст возможность пережить страстные любовные порывы, а самое важное - каждому с боем взять у жизни то, что хочется. Завоевать право на обладание чем-то (или кем-то) вожделенным. Чего всем и желаю. Может быть, тогда очередные санкции или переименование шампанского в игристое будут казаться невинной игрой.
  • Ближе к выходным все равно без очередных политических драм не обойдется. Просто воспринимать будем легче.

Эксперты dailyhoro отметили, что для большинства из нас эта неделя окажется весьма спокойной и размеренной, и дали советы представителям каждого знака Зодиака.

Овен

Овны в середине июля будут крайне удачливы, поскольку звезды дадут им нечто важное - возможность быстро и эффективно восстанавливать силы и энергию. Усталость и апатия перестанут быть частыми гостями этих людей, поэтому они смогут больше успевать за день. Это не только повысит эффективность, но и поможет им сохранять силы для любовной сферы. Лучшим магнитом для противоположного пола будут скромность, спокойствие и умение держать себя в руках.

Телец

Тельцов ждет очень удачная неделя. Особенно это касается тех, кто будет наблюдателен и осторожен. Интуиция Тельцов и их осмотрительность будут творить чудеса. Также астрологи советуют помнить о том, что в период с 12 по 18 июля усидеть на двух стульях не получится. Придется сфокусироваться либо на делах и работе, либо на любви и отдыхе. Успех будет сопутствовать не умеренности, а излишеству. Необходимо полностью отдавать себя тому, чего хочет сердце.

Близнецы

У Близнецов появится очень сильное желание изменить что-то в своей жизни или жизнь в целом. Пришло время побороть консервативные взгляды и настроиться на позитивную волну. Нужно мыслить нестандартно, что Близнецы умеют и практикуют. Нежелательно ставить ультиматумы близким людям и коллегам.

Астрологи советуют Близнецам договариваться, искать компромиссы, особенно 13 июля - в самый неблагоприятный день недели.

Рак

Ракам в середине месяца придется часто встречаться с негативными и токсичными личностями. Если такая встреча произойдет, снизить негативный эффект от нее поможет спокойствие. Нервное напряжение может вывести Раков из себя, а в таком состоянии легко наделать ошибок. Именно поэтому астрологи рекомендуют сохранять спокойствие. Раки - те еще скандалисты, но среди их качеств характера есть умение держать себя в руках, которым и стоит воспользоваться.

Лев

Львам в период с 12 по 18 июля стоит бороться с самым ужасным чувством - осознанием вины. Звезды и планеты сейчас в таком положении, при котором представители данного знака могут стать ведомыми или депрессивными именно из-за чувства вины, которое усилится в два раза. Кроме того, эксперты сказали пару слов и относительно досуга этих людей. Свободное время Львам лучше проводить рядом с близкими и друзьями, конец недели подойдет для домашних дел - они помогут переключить мысли с плохих на хорошие.

Дева

Звезды помогут Девам избавиться от вредных привычек - например, перестать думать негативно. Не исключено, что в самый разгар июля Девам придется поставить себе какие-то ограничения. Это будет необходимо для повышения настроения, привлечения удачи. В любовной сфере их ожидает тишь да гладь, а вот в финансовой лучше быть осторожнее. Необходимо перестать тратить деньги, особенно в понедельник, вторник и на выходных.

Весы

Все, что необходимо сделать Весам - это перестать думать негативно. При наличии отрицательных мыслей вокруг ауры этих людей будет аккумулироваться опасная деструктивная энергия, которая лишит их удачи и хорошего настроения. Оптимистичные и добрые Весы смогут произвести наилучшее впечатление на окружающих.

Также астрологи советуют не перекладывать ответственность за свои провалы на других - так можно лишиться уважения.

Скорпион

Очень часто не звезды и планеты, а мы сами являемся причиной своих неудач. Именно об этом стоит помнить Скорпионам в период с 12 по 18 июля. В данный отрезок времени эти люди будут свободными от влияния планет, поэтому любые их победы и проигрыши окажутся на их совести. К неурядицам астрологи советуют относиться философски: нужно помнить, что любая проблема - это хороший повод научиться чему-то новому или стать мудрее. На выходных можно с головой окунуться в домашние дела, а в будние дни лучше работать не покладая рук.

Стрелец

Стрельцам звезды и планеты помогут увидеть будущее или почувствовать его. Важно доверять интуиции, которая подскажет верный путь к решению проблем и даст понять, в чем причины неурядиц. Эта неделя прекрасно подходит для получения новых знаний, обучения. Стрельцы могут смело отправляться в дальнюю дорогу, менять обстановку. Кроме того, это прекрасное время для смены работы, поиска новых источников дохода, покупок и продажи ненужных вещей.

Козерог

Козероги будут крайне удачливы в сфере любви и общения. Они станут более проницательными и харизматичными. У них есть все шансы стать примером для подражания для своих детей и друзей. Кто-то точно сможет разглядеть в Козерогах мудрость и силу духа. Ожидается, что

эта неделя подарит людям данного знака удачу и хорошее настроения. Они станут более продуктивными и харизматичными.

Однако при этом им стоит остерегаться завистников и недоброжелателей.

Водолей

Начало недели будет непростым и весьма стрессовым, а начиная со среды все изменится в лучшую сторону. Водолеи смогут полностью раскрыть свой потенциал в творчестве, финансовых делах, любви. Самый главный враг для них сейчас - ностальгия. Не стоит утопать в мыслях о прошлом. Лучше направить вектор мыслей в будущее, думая о завтрашнем дне, о новых возможностях и шансах изменить настоящее. В таком случае удача будет на стороне Водолеев.

Рыбы

Рыбам стоит забыть обиды и перестать вспоминать о чем-то плохом, стать мудрее. Им нужно научиться прощать и просить прощения у окружающих. Астрологи настоятельно рекомендуют этим людям временно приостановить дорогостоящие покупки - существует серьезный риск совершить ошибку во время шопинга. Кроме того, Рыбы могут наткнуться на недобросовестных людей. Зато в любви удача будет полностью на их стороне. Можно заниматься поисками или проводить больше времени с любимым человеком.

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