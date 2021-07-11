Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Лев

Львам в период с 12 по 18 июля стоит бороться с самым ужасным чувством - осознанием вины. Звезды и планеты сейчас в таком положении, при котором представители данного знака могут стать ведомыми или депрессивными именно из-за чувства вины, которое усилится в два раза. Кроме того, эксперты сказали пару слов и относительно досуга этих людей. Свободное время Львам лучше проводить рядом с близкими и друзьями, конец недели подойдет для домашних дел - они помогут переключить мысли с плохих на хорошие.

Дева

Звезды помогут Девам избавиться от вредных привычек - например, перестать думать негативно. Не исключено, что в самый разгар июля Девам придется поставить себе какие-то ограничения. Это будет необходимо для повышения настроения, привлечения удачи. В любовной сфере их ожидает тишь да гладь, а вот в финансовой лучше быть осторожнее. Необходимо перестать тратить деньги, особенно в понедельник, вторник и на выходных.

Весы

Все, что необходимо сделать Весам - это перестать думать негативно. При наличии отрицательных мыслей вокруг ауры этих людей будет аккумулироваться опасная деструктивная энергия, которая лишит их удачи и хорошего настроения. Оптимистичные и добрые Весы смогут произвести наилучшее впечатление на окружающих.

Также астрологи советуют не перекладывать ответственность за свои провалы на других - так можно лишиться уважения.

Скорпион

Очень часто не звезды и планеты, а мы сами являемся причиной своих неудач. Именно об этом стоит помнить Скорпионам в период с 12 по 18 июля. В данный отрезок времени эти люди будут свободными от влияния планет, поэтому любые их победы и проигрыши окажутся на их совести. К неурядицам астрологи советуют относиться философски: нужно помнить, что любая проблема - это хороший повод научиться чему-то новому или стать мудрее. На выходных можно с головой окунуться в домашние дела, а в будние дни лучше работать не покладая рук.

Стрелец

Стрельцам звезды и планеты помогут увидеть будущее или почувствовать его. Важно доверять интуиции, которая подскажет верный путь к решению проблем и даст понять, в чем причины неурядиц. Эта неделя прекрасно подходит для получения новых знаний, обучения. Стрельцы могут смело отправляться в дальнюю дорогу, менять обстановку. Кроме того, это прекрасное время для смены работы, поиска новых источников дохода, покупок и продажи ненужных вещей.

Козерог

Козероги будут крайне удачливы в сфере любви и общения. Они станут более проницательными и харизматичными. У них есть все шансы стать примером для подражания для своих детей и друзей. Кто-то точно сможет разглядеть в Козерогах мудрость и силу духа. Ожидается, что

эта неделя подарит людям данного знака удачу и хорошее настроения. Они станут более продуктивными и харизматичными.

Однако при этом им стоит остерегаться завистников и недоброжелателей.

Водолей

Начало недели будет непростым и весьма стрессовым, а начиная со среды все изменится в лучшую сторону. Водолеи смогут полностью раскрыть свой потенциал в творчестве, финансовых делах, любви. Самый главный враг для них сейчас - ностальгия. Не стоит утопать в мыслях о прошлом. Лучше направить вектор мыслей в будущее, думая о завтрашнем дне, о новых возможностях и шансах изменить настоящее. В таком случае удача будет на стороне Водолеев.

Рыбы