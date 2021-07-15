Умер Петр Мамонов

70-летний Петр Мамонов в конце июня был госпитализирован с коронавирусом в госпиталь в Коммунарке, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Петр Мамонов - основатель и лидер культовой музыкальной группы "Звуки Му". Он также известен по своим ролям в театре и кино, где тот особенно запомнился по фильмам фильмах Павла Лунгина "Такси-блюз", "Остров" и "Царь".