Николай Басков экстренно отменил выступление на "Славянском базаре"

Певец объяснил, что почувствовал недомогание из-за повышенной температуры.

"К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей. Берегите себя и своих близких. Благодарю за понимание!" - написал певец.

Николай Басков вспомнил, что впервые поднялся на сцену "Славянского базара" 22 года назад. Кроме того, на Площади лауреатов в Витебске теперь есть его именная звезда. Он поблагодарил всех, кто пришел поддержать его в этот знаковый для него момент.

Ранее неразбериху вызвала информация на сайте международного конкурса исполнителей "Славянский базар" в Беларуси. Там указано, что латвийская певица Саманта Тина также примет участие в мероприятии. Сама певица эту новость опровергла.