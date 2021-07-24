Выявлено 43 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 29,7

Скончавшийся входил в возрастную категорию от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 29,1 случая до 29,7.

Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но затем постепенно увеличивался.

В пятницу сделано 10 575 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,4%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 425 человек. За время пандемии умерли 2550 человек, зараженных коронавирусом.

Количество госпитализированных с Covid-19 сократилось до 49 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

40 пациентов находятся в больницах с заболеванием средней тяжести, девять человек - в тяжелом состоянии.