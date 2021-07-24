Сб, 24.07.2021
Тест на антитела, которым очень увлекаются в России, здесь, в США, практически никто не делает. Страховка его не покрывает - в отличие от тестирования на сам вирус или прививки. Константин Андреев, молекулярный биолог
Константин Андреев, молекулярный биолог
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Выявлено 43 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 29,7
В больницах находятся 49 пациентов

Иллюстративное фото. ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В минувшие сутки в Латвии выявлено 43 новых случая Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Скончавшийся входил в возрастную категорию от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 29,1 случая до 29,7.

Этим летом кумулятивный показатель был самым низким 17 июля - 27,8 случая, но затем постепенно увеличивался.

В пятницу сделано 10 575 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,4%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 425 человек. За время пандемии умерли 2550 человек, зараженных коронавирусом.

Количество госпитализированных с Covid-19 сократилось до 49 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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40 пациентов находятся в больницах с заболеванием средней тяжести, девять человек - в тяжелом состоянии.

В целом с начала пандемии госпитализация требовалась 14 343 пациентам с Covid-19.


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