Долг населения за отопление перед RNP будет сокращен более чем на 1 млн евро

Он рассказал, что в прошлом году RNP существенно изменило обмен информацией с клиентами, которые своевременно не рассчитались за полученные услуги, введя уведомления с напоминанием про срок уплаты и просрочку платежа.

В целом дисциплина оплаты услуг с момента введения новой системы за последние месяцы улучшилась на 30%, сообщает RNP.

Компания также работала над взысканием долгов. К осени сумма неоплаченных счетов составит около 1,5 млн евро. Год назад они составляли 2,6 млн евро.

В течение последнего месяца RNP также провело несколько встреч с АО Rīgas siltums по списанию безнадежных задолженностей в случаях, когда клиент объявлен неплатежеспособным или умер.

На переговорах достигнут значительный прогресс, поэтому не исключено, что часть безнадежных долгов будет списана к следующему отопительному сезону. Это может значительно облегчить подключение отопления, что в настоящее время проблематично из-за высокой задолженности.