Где в Латвии больше всего новых заболевших коронавирусом?

В Риге диагностировано 27 новых случаев, общее количество случаев в столице за 14 дней достигло 534 человек.

В последний день в волости Марупе были обнаружены четыре новых инфицированных. В муниципалитете Айзкраукле три, а в ряде других муниципалитетов - меньшее количество новых случаев.

Наибольшее общее количество заболевших за последние две недели зарегистрировано в Риге - 534, Елгаве - 55, Даугавпилсе - 48, Ливанской волости - 34, Мадонской волости - 33, волостях Огре и Ропажи - по 32 человека. В настоящее время в Латвии нет муниципалитетов, в которых не было ни одного заболевшего.

Расчеты показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии на данный момент составляет 65,8 случая.

В настоящее время в 17 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в шести он превышен на 50%. Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 жителей в Ливанском, Гулбенском, Мадонском, Олайнском, Ропажском краях, Елгаве, Краславе, Адажском крае, Риге, Вентспилсе и Валкском крае.

Двухнедельный коэффициент заболеваемости на 100 000 жителей является теоретическим показателем, позволяющим сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением, и не указывающим конкретное количество случаев.

Из новых случаев, зарегистрированных в предыдущий день, десять - в возрасте от 40 до 49 лет, девять - в возрасте от 30 до 39 лет, восемь - в возрасте от десяти до 19 лет, столько же - в возрасте от 50 до 59 лет, в других возрастных группах новых случаев меньше.

Как сообщал SPKC, за последние сутки в Латвии было выявлено 49 новых случаев заражения Covid-19, поступили сообщения о двух смертельных исходах, связанных с этим заболеванием.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за две недели увеличилась с 64,6 до 65,8 случаев на 100 000 населения.

Оба умерших были в возрасте от 50 до 59 лет.

Из всех 24 выявленных случаев 39 были невакцинированы или не прошли курс вакцинации, а десять были вакцинированы.

За последний день в Латвии было проведено 4357 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.

На сегодняшний день Covid-19 в Латвии заболели 140 171 человек, 2563 человека скончались от этого заболевания.