В пчелиных ульях на крыше Stockmann этим летом собрано более 200 кг меда
В размещенных на крыше супермаркета Stockmann пчелиных ульях этим летом было собрано более 200 килограмм липового меда, сообщает агентство LETA.
В размещенных на крыше супермаркета Stockmann пчелиных ульях этим летом было собрано более 200 килограмм липового меда, сообщает агентство LETA.
Семь пчелиных роев на крыше Stockmann живут уже третий год. Собранный ими этим летом мед планируется передать в торговлю, а также дарить клиентам.
В конце прошлой недели пчелы были перевезены в новое место обитания в лесной массив между Балдоне, Томе и Вецумниеки, где планируется их зимовка.
Пчеловод Янис Шкинвалдс поясняет, что лес как место зимовки пчел был выбран, так как он тише, и сон насекомых не будут тревожить городские шумы. Это означает большую вероятность, что пчелам удастся удачно перезимовать и дождаться нового сезона.
По его словам, на крыше Stockmann обитают пчелы особого подвида - западноевропейские темные медоносные пчелы, они в Латвии - редкость.
Впервые ульи на крыше Stockmann были размещены летом 2019 года, и полученный пчелами мед попал в торговлю, кроме того, в качестве подарка он был преподнесен работникам супермаркета. Планируется, что пчелы на крыше супермаркета будут обитать и в последующие годы.