В пчелиных ульях на крыше Stockmann этим летом собрано более 200 кг меда

Семь пчелиных роев на крыше Stockmann живут уже третий год. Собранный ими этим летом мед планируется передать в торговлю, а также дарить клиентам.

В конце прошлой недели пчелы были перевезены в новое место обитания в лесной массив между Балдоне, Томе и Вецумниеки, где планируется их зимовка.

Пчеловод Янис Шкинвалдс поясняет, что лес как место зимовки пчел был выбран, так как он тише, и сон насекомых не будут тревожить городские шумы. Это означает большую вероятность, что пчелам удастся удачно перезимовать и дождаться нового сезона.

По его словам, на крыше Stockmann обитают пчелы особого подвида - западноевропейские темные медоносные пчелы, они в Латвии - редкость.