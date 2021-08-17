СГД арестовала счета Rīgas karte. Это может повлиять на работу системы э-талонов

Как сообщила председатель правления Rīgas karte Диана Шмите, предприятие получило решение СГД о замораживании средств на счетах. По ее мнению, решение несоразмерно и парализует работу предприятия. В свою очередь это может привести к значительным рискам в техобслуживании системы билетов.

Шмите отмечает, что предприятие использует установленные законом права оспорить решение СГД, так как на данный момент оно не является понятным.

Rīgas karte с января этого года предоставляет услуги системы предприятию Rīgas satiksmei без привлечения дочерних предприятий. Это позволило на 50% сократить расходы на систему. Э-талоны распространяются через выбранных в рамках публичной закупки розничных торговцев.

"В данный момент парализовано предприятие, действовавшее честно и прозрачно, и которое таким образом планирует организовывать свою деятельность и в дальнейшем", - сказала Шмите.

Арест счетов осложняет работу предприятия в хозяйственной сфере, так как необходимо содержать офис, технику, осуществлять коммунальные платежи и платить сотрудникам зарплаты.

Второй, но не менее важный вопрос - о содержании системы билетов, которое также будет невозможным, если решение СГД не будет пересмотрено или отменено.

В данный момент Rīgas karte готовит аргументацию для отмены решения и подаст ее в СГД.