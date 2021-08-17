СГД арестовала счета Rīgas karte. Это может повлиять на работу системы э-талонов
Служба Госдоходов (СГД) арестовала счета предприятия Rīgas karte, что может повлиять на дальнейшую деятельность системы э-талонов, сообщает агентство LETA.
Служба Госдоходов (СГД) арестовала счета предприятия Rīgas karte, что может повлиять на дальнейшую деятельность системы э-талонов, сообщает агентство LETA.
Как сообщила председатель правления Rīgas karte Диана Шмите, предприятие получило решение СГД о замораживании средств на счетах. По ее мнению, решение несоразмерно и парализует работу предприятия. В свою очередь это может привести к значительным рискам в техобслуживании системы билетов.
Шмите отмечает, что предприятие использует установленные законом права оспорить решение СГД, так как на данный момент оно не является понятным.
Rīgas karte с января этого года предоставляет услуги системы предприятию Rīgas satiksmei без привлечения дочерних предприятий. Это позволило на 50% сократить расходы на систему. Э-талоны распространяются через выбранных в рамках публичной закупки розничных торговцев.
Арест счетов осложняет работу предприятия в хозяйственной сфере, так как необходимо содержать офис, технику, осуществлять коммунальные платежи и платить сотрудникам зарплаты.
Второй, но не менее важный вопрос - о содержании системы билетов, которое также будет невозможным, если решение СГД не будет пересмотрено или отменено.
В данный момент Rīgas karte готовит аргументацию для отмены решения и подаст ее в СГД.
Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдамане проинформировала, что доходы предприятия от продажи билетов на общественный транспорт попадают на счета Rīgas satiksme, таким образом арест счетов Rīgas karte ни коим образом не повлияет на деятельность Rīgas satiksme и оказание предприятием услуг.