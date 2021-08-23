The Sun: Елизавета II готова подать в суд на принца Гарри и Меган Маркл

"Они подняли адвокатов. Гарри и Меган дадут знать и предупредят, что повторные атаки недопустимы", - заявил аноним. Как пишет таблоид, королева готова пойти в суд, но надеется, что Гарри и Меган одумаются и прекратят конфликт.

Согласно словам источника, в Букингемском дворце опасаются, что "американская общественность" попадает под влияние того, что говорят супруги.

Кроме того, в королевской семье есть опасения относительно мемуаров принца Гарри, которые будут выпущены в конце 2024 года. Так, представители королевской семьи консультируются с экспертами по клевете. Издательство, которое должно печатать книгу, уже предупреждено, что если в тексте будут прямые обвинения и нападки на кого-то из членов королевской семьи, то может быть подан иск о клевете или нарушения права на личную жизнь.

В марте этого года герцоги Сассекские дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, во время которого Меган рассказала, что у королевской родни вызывал беспокойство цвет кожи их будущего сына Арчи.