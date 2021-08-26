В Риге хотят провести еще девять пикетов против "обязательной вакцинации"
В Рижскую думу поступило еще девять заявок о проведении пикетов против "обязательной вакцинации", сообщили LЕТА в Рижской думе.
В Рижскую думу поступило еще девять заявок о проведении пикетов против "обязательной вакцинации", сообщили LЕТА в Рижской думе.
Пикеты планируется на площади Пилс, 3, начиная с пятницы, 27 августа, ежедневно с 19:00 до 21:00. Заявитель - физическое лицо.
Зачем?
Цель пикетов - протест против планируемых поправок к закону об управлении распространением коронавирусной инфекции.
Планируется, что в пикетах примут участие от 30 до 50 человек. Самоуправление рассмотрит все заявки в соответствии с законом.
Ранее латвийский оппозиционный политик Алдис Гобземс ("Закон и порядок") сообщил в соцсетях, что планирует подать заявки на проведение 35 пикетов в разных частях столицы.
18 августа прошла масштабная акция протеста против "обязательной вакцинации" и марш в центре Риги, организованные Гобземсом. На ней собралось несколько тысяч человек.
На этой неделе тоже прошла акция, в ходе которой ее участники брались за руки и создавали цепь, но точное количество участников в них неизвестно.
Организаторы хотели назвать свое мероприятие "Балтийским путем", но это вызвало резкую критику.