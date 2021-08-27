Видео ⟩ В прямом эфире австралийского телевидения нечаянно показали сатанинский ритуал
Австралийский телеканал ABC TV во время свежего выпуска новостей нечаянно показало фрагмент из сатанинского ритуала. Об этом пишет портал "Нож".
Австралийский телеканал ABC TV во время свежего выпуска новостей нечаянно показало фрагмент из сатанинского ритуала. Об этом пишет портал "Нож".
Ведущая Ивонн Йонг рассказывала о программе по защите здоровья служебных собак, и после соответствующего видеоряда на экранах появились трое человек в черном рядом с перевернутым крестом.
"Слава Сатане!, - сказал мужчина в черной мантии, затем камеры снова показали ведущую, пишет Insider.
ABC's satanic slip-up. What was going on here? @abcnews pic.twitter.com/D1dWfjOYhM— Media Watch (@ABCmediawatch) August 19, 2021
работники телевидения мгновенно отреагировали и переключились на ведущую в студии. Ивонн смогла сдержать самообладание и вела себя профессионально. Позже в соцсетях она отметила, что это не шутка, а они действительно перепутали фрагмент во время эфира.
Предполагается, что эти кадры были из осенней Facebook-трансляции Храма Сатаны в Нусе - группы, базирующейся в Квинсленде. Тогда она вызвала жаркие споры в австралийских соцсетях.
О Храма в Нусе некоторое время назад рассказывали все новостные программы страны, так как группа решила добиться разрешения проводить уроки религии в школах.