Пт, 27.08.2021
Мне стыдно, что мы говорим только о гибридной войне и забываем о людях, которых используют в этой операции Эгил Грасманис
Эгил Грасманис

Видео ⟩ В прямом эфире австралийского телевидения нечаянно показали сатанинский ритуал

ФОТО: ABC/Twitter

Австралийский телеканал ABC TV во время свежего выпуска новостей нечаянно показало фрагмент из сатанинского ритуала. Об этом пишет портал "Нож".

Ведущая Ивонн Йонг рассказывала о программе по защите здоровья служебных собак, и после соответствующего видеоряда на экранах появились трое человек в черном рядом с перевернутым крестом.

"Слава Сатане!, - сказал мужчина в черной мантии, затем камеры снова показали ведущую, пишет Insider.

работники телевидения мгновенно отреагировали и переключились на ведущую в студии. Ивонн смогла сдержать самообладание и вела себя профессионально. Позже в соцсетях она отметила, что это не шутка, а они действительно перепутали фрагмент во время эфира. 

Предполагается, что эти кадры были из осенней Facebook-трансляции Храма Сатаны в Нусе - группы, базирующейся в Квинсленде. Тогда она вызвала жаркие споры в австралийских соцсетях. 

О Храма в Нусе некоторое время назад рассказывали все новостные программы страны, так как группа решила добиться разрешения проводить уроки религии в школах.


НАВЕРХ
Back