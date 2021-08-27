Видео ⟩ В прямом эфире австралийского телевидения нечаянно показали сатанинский ритуал

Ведущая Ивонн Йонг рассказывала о программе по защите здоровья служебных собак, и после соответствующего видеоряда на экранах появились трое человек в черном рядом с перевернутым крестом.

"Слава Сатане!, - сказал мужчина в черной мантии, затем камеры снова показали ведущую, пишет Insider.

работники телевидения мгновенно отреагировали и переключились на ведущую в студии. Ивонн смогла сдержать самообладание и вела себя профессионально. Позже в соцсетях она отметила, что это не шутка, а они действительно перепутали фрагмент во время эфира.

Предполагается, что эти кадры были из осенней Facebook-трансляции Храма Сатаны в Нусе - группы, базирующейся в Квинсленде. Тогда она вызвала жаркие споры в австралийских соцсетях.