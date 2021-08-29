Новый список людей, которых ищут в Латвии. Если вы что-то знаете о них - пожалуйста, сообщите!

Свою маму, сестер, братьев и остальных родственников ищет Юлия Александровна Глушкова. "Я родилась в г. Рига 30 июня 1970 года. Моя мама отказалась от меня, и я попала в детдом, откуда меня удочерили и поменяли дату рождения. Очень хочу найти своих родителей".

Ларису Адаменко (Дмитриенко) и ее сына Андрея Адаменко ищут родственники из Украины. Лариса в 90-е годы уехала жить в Латвию.

Инару Круминю (Вушкане) ищут братья Эвалд и Харийс.

Александра Скриля 1965-66 г. р. ищет его мать. "Связь оборвалась в 2001 году".

Владимира Шевкунова 1951-52 г. р. и Антона Шевкунова из Риги ищет Татьяна. "Связь прервалась в 1990 году".

Айвара Вилюмса ищет сын Ренар. "Ищу своего отца, в 1995 году он оставил меня и маму и ушел от нас. Очень хочу его найти".

Свою лучшую подругу Людмилу Алексеевну Чернову 1948-49 г. р. из г. Резекне ищет Зинаида.

Прасковью Газину 1949-50 г. р. и ее семью ищет брат Иван.

Анатолия Красильникова 1959-60 г. р. и Дмитрия Красильникова 1980-81 г. р ищет Елена. "Ищу брата и племянника".

Вадима Деева 1988-89 г. р. и его маму Татьяну Дееву ищет родственница Татьяна. "Ищу племянника и его маму".

Элгу Миглане (Мигляне) ищет брат Вячеслав.

Двоюродную сестру Маргариту Марченко 1958-59 г. р. и ее семью ищет Лидия.

Зигмунда Новикова 1953-54 г. р. ищет двоюродный брат Сергей.

Агриса Саулитиса 1965-66 г. р из Добельского края ищет сын Микус.

Антонину Кравцову 1958-59 г. р. из Юрмалы ищет сестра Галина. "У сестры есть два сына - Игорь и Андрей".

Сергея Мачалова 1949-52 г. р. ищет двоюродная сестра Ирина.

Георгия Михайлова 1961-62 г. р. ищет сестра Анжелика. "Связь с братом оборвалась в 1992 году".

Юрия (Юриса) Лациса 1956-57 г. р. ищет дочь Ирина. "Мою маму зовут Любовь Яхонтова. Папа, отзовись!".

Леонида Шматова из Юрмалы ищет дочь Леся. "Мою маму зовут Шматова Татьяна".

Олега Шварца 1957-58 г. р. из Даугавпилса ищет дочь Анна. "Последний раз отца выдела, когда мне было 1,5 годика".

Марину Берзиньш (Китаеву) 1960-61 г. р. ищет родственница Олеся.

Михаила Старжинского 1958-59 г. р. из Юрмалы ищет родственница Анна.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.