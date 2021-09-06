Интервью ⟩ Настя Ивлеева о расставании с Элджеем и пресловутых 15 см

О расставании с Элджеем

Слухи о разрыве появились уже давно, однако Настя не раскрывала деталей относительно проблем в отношениях. Как оказалось, пара распалась еще в марте.

"Это была весна этого года. Март плюс-минус. Надо отдать должное мужу. Мы умели разговаривать и слышать друг друга - и слышать, и прислушиваться. Таким дружественным грамотным образом все решали, делали выводы. [...]

Я его люблю до сих пор, он для меня близкий человек. Леша вдохновлял меня и заменял мне всех",

- сказала Ивлеева.

"Не то чтобы это моя была инициатива [расстаться]. Я, скорее всего, была первая, кто начал замечать, что есть какая-то проблема, и я начала о ней говорить. Леша подключился. То есть я заметила какую-то шероховатость. [...] А решение-то было обоюдным. Я заметила, вместе раскопали и поняли, что что-то не получается".

О 15 см и вопросе Медведеву

Поговорили Ивлеева и Собчак и о моментах в карьере Насти, за которые она получила хейт.

"Два кринжовых случая. Первый - 15 см*. Это классно, меня это потом прикалывало, но куча негативных мужчин завалили мой директ писюнами. [...]

15 см оказался довольно-таки нормальный размер. Об этом я узнала через год, когда увидела линейку",

- сказала Ивлеева, признав, что в момент, когда говорила об этом, "просто ху***ла на глаз".

*В выпуске "вДудя" от 21 августа 2018 года многих пользователей возмутили высказывания Ивлеевой о том, какой размер должен иметь половой член.

Вторым "кринжовым" случаем в своей карьере Настя назвала момент, когда она задавала Дмитрию Медведеву вопрос о сроках "закрытия" YouTube в России.

"То, что это будет прямая линия - честно, не знала. Хотите верьте, хотите - нет", - вспоминает Ивлеева. По ее словам, она сразу поняла, что получит негатив в свою сторону. "Это большая проблема в нашей стране. Если я условно сфотографируюсь с флагом России, то люди сразу скажут "Оо, ты проплаченный, ты что, за власть?".

Настя отметила, что ей до сих пор пишут о том, что это была "проплаченная правительством акция". "Лютый хейт заключался в том, что в тот момент Навальный делал расследование по поводу какого-то там самолета. Я не знала, что на меня "взвалили" миссию (потом, когда вышла, уже, мягко говоря, ох**ла), что я должна была спросить за всю Россию у Дмитрия Анатольевича про этот самолет", - рассказывает блогер.

Ивлеева неоднократно подчеркнула во время интервью, что не интересуется политикой. Однако Собчак вспомнила, что блогер опубликовала в своем Instagram фото Алексея Навального и его супруги Юлии, когда политика отравили:

"Просто хотелось поддержать. И все", - ответила Настя на вопрос, почему она это сделала.