Ослабляет ли прививка от Covid-19 врожденный иммунитет? Фактчекинг DW

Нет. Исследование было проведено с целью определить эффективность вакцины BioNTech/Pfizer против нового коронавируса SARS-CoV-2, и в результате действенность препарата подтвердилась, рассказал в беседе с DW один из авторов исследования Михаи Нетеа. Утверждение о том, что исследование доказывает, что прививка вакциной от коронавируса BioNTech/Pfizer ослабляет врожденный иммунитет организма, не соответствует действительности, подчеркивает ученый.

"Мы хотели изучить влияние новых мРНК-вакцин на иммунитет. Это важно, поскольку они еще долго будут сопровождать нас, - говорит Нетеа. - Печально, что некоторые интерпретируют результаты этой работы в направлении, которое вовсе не имелось в виду".

Суть нидерландского исследования мРНК-вакцины BioNTech/Pfizer

Авторы исследования проанализировали ответную реакцию иммунной системы 16 добровольцев на различные стимуляторы. При этом подтвердилось, что прививка вакциной BioNTech влияет как на приобретенный, так и на врожденный иммунитет.

Клетки иммунной системы участников исследования стимулировали не только при помощи вируса SARS-CoV-2, но и посредством других возбудителей (частиц вирусов, грибков и бактерий). Оказалось, что ответ иммунной системы был или сильнее, или слабее обычного - в зависимости от рода стимулятора и времени анализа.

По словам главы Немецкого общества иммунологии Кристине Фальк (Christine Falk), результаты этой работы показывают, насколько тонко работает иммунная система на молекулярном уровне, и говорят о том, что и врожденный иммунитет можно "тренировать".

Вероятность заболеть после прививки выше обычного?

Нет, это неверно. Иммунная система человека настолько универсальна, что может бороться с вирусами одновременно на нескольких фронтах, указывает Кристине Фальк. "Представьте себе: в нашем организме существует целая армия T-клеток и B-клеток и всего десять из них борются в данный момент со спайковыми белками, а оставшаяся часть армии стоит наготове, - поясняет ученая. - Так что нет повода волноваться, что иммунная система после прививки становится более уязвимой".

Опасны ли изменения, вызываемые в иммунной системе мРНК-вакцинами?

Формулировка "перепрограммирование врожденного иммунитета", которой воспользовались журналисты телеканалов DMAX и Hamburg 1, особенно взволновала пользователей соцсетей. На первый взгляд кажется, что речь идет о необратимых изменениях, вызванных манипуляциями над иммунной системой человека. Однако на самом деле эта фраза - синоним выражений "натренированный иммунитет" и "врожденная иммунологическая резистентность".

По словам Фальк, на врожденный иммунитет влияют все вакцины, а не только препараты против SARS-CoV-2. "Перепрограммирование врожденного иммунного ответа нельзя приравнивать к ослаблению всей иммунной системы", - указывает, со своей стороны, автор нидерландского исследования Михаи Нетеа.

Усиленная защита от грибков и ослабленная - от вирусов