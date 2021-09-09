"Милый пес на балконе": главная достопримечательность Гданьска. Он обогнал Лувр и статую Свободы

6 сентября польский журналист Даниель Тилс в микроблоге Twitter написал об очень необычной "достопримечательности" польского города Гданьска в картах Google. На углу улиц Политехнической и Героев Варшавского гетто отмечено место "Милый пес на балконе". На фото действительно изображен золотистый ретривер, который сидит между цветочными горшками на балконе первого этажа.
"Самая высоко оцененная туристическая достопримечательность Гданьска: милый пес на балконе (открыто 24 часа)", - пишет пользователь микроблога Twitter.
По данным сайта Top Rated, который опирается на оценку пользователей, собачка на балконе занимает первое место в списке лучших достопримечательностей Гданьска и второе в общем топе заведений. Место получило более 500 отзывов, а средняя оценка - 4,9 звезды.
"Туристические достопримечательности, оцененные ниже гданьского милого пса на балконе: Лувр, Тадж-Махал, статуя Свободы", - продолжает пользователь @danieltilles1.
Однако фолловеры оценивают "достопримечательность" и в других сервисах: многие пишут хвалебные комментарии и ставят псу высший балл.
"Красивое место, отличная достопримечательность, была там два раза, и хотя пса там не было, это были самые прекрасные моменты моей жизни!" - пишет Паулина.
"Пес просто потрясающий. Когда вижу его, мне становится тепло и спокойно. Балкон - своего рода крепость для пса, в которую его заточил волшебник, но добрый. Очень мило. С уважением", - дополняет уже другой пользователь - Tosia.
На удивление, встречаются отзывы и с низкими оценками. Например, в одном из них пожаловались на отсутствие ретривера на балконе, а автор другого испугался, когда пес начал лаять.
"Этот обзорщик с четырьмя звездами был немного разочарован: "Иногда песик там сидит, а иногда нет, но когда он на балконе - это прекрасно". Некоторым людям не угодишь", - признается @danieltilles1.