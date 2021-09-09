"Милый пес на балконе": главная достопримечательность Гданьска. Он обогнал Лувр и статую Свободы

6 сентября польский журналист Даниель Тилс в микроблоге Twitter написал об очень необычной "достопримечательности" польского города Гданьска в картах Google. На углу улиц Политехнической и Героев Варшавского гетто отмечено место "Милый пес на балконе". На фото действительно изображен золотистый ретривер, который сидит между цветочными горшками на балконе первого этажа.

Gdańsk's top-rated tourist attraction: cute dog on the balcony (open 24 hours) pic.twitter.com/CAbF8p36ol — Daniel Tilles (@danieltilles1) September 6, 2021

"Самая высоко оцененная туристическая достопримечательность Гданьска: милый пес на балконе (открыто 24 часа)", - пишет пользователь микроблога Twitter.

По данным сайта Top Rated, который опирается на оценку пользователей, собачка на балконе занимает первое место в списке лучших достопримечательностей Гданьска и второе в общем топе заведений. Место получило более 500 отзывов, а средняя оценка - 4,9 звезды.

Tourist attractions that are worse rated than Gdańsk's Cute Dog on Balcony: Louvre, Taj Mahal, Statue of Liberty pic.twitter.com/Agm3gHoG1B — Daniel Tilles (@danieltilles1) September 6, 2021

"Туристические достопримечательности, оцененные ниже гданьского милого пса на балконе: Лувр, Тадж-Махал, статуя Свободы", - продолжает пользователь @danieltilles1.

Однако фолловеры оценивают "достопримечательность" и в других сервисах: многие пишут хвалебные комментарии и ставят псу высший балл.

ФОТО: Скриншот

"Красивое место, отличная достопримечательность, была там два раза, и хотя пса там не было, это были самые прекрасные моменты моей жизни!" - пишет Паулина.

ФОТО: Скриншот

"Пес просто потрясающий. Когда вижу его, мне становится тепло и спокойно. Балкон - своего рода крепость для пса, в которую его заточил волшебник, но добрый. Очень мило. С уважением", - дополняет уже другой пользователь - Tosia.

На удивление, встречаются отзывы и с низкими оценками. Например, в одном из них пожаловались на отсутствие ретривера на балконе, а автор другого испугался, когда пес начал лаять.

This four-star reviewer was a little disappointed: "sometimes the doggy is sitting there and sometimes not but when he's on the balcony it's great"



No pleasing some people pic.twitter.com/7cRcqWqC0K — Daniel Tilles (@danieltilles1) September 6, 2021