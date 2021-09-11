Почему мы скрипим зубами?

Скрежет зубами - заболевание, называемое бруксизмом. У некоторых людей это состояние может вызвать проблемы - головные боли, боли челюсти и поврежденные зубы.

Есть два типа бруксизма: бруксизм в бодрствующем состоянии и во сне. Основная причина очевидна - это стресс и беспокойство. Правда, могут сыграть роль и другие факторы. Самым крупным из них является использование селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, типа антидепрессанта, описано в исследовании, опубликованном в научном журнале Neurology Clinical Practice.

"Вопросы, которые я задаю всегда: как долго вы принимаете эти лекарства? Считаете ли вы, что с тех пор, как вы их использовали, бруксизм усилился? В большинстве случаев выявляется связь", - сказала стоматолог Катаджуна Омрани.

Курение, алкоголь, кофеин и рефлюксная болезнь также могут увеличить риск бруксизма. Однако, несмотря на подозрения, что апноэ во сне может увеличить риск бруксизма, исследование 2020 года, опубликованное в научном журнале Sleep and Breathing, не обнаружило связи между этими двумя состояниями.

Скрежет зубами - довольно распространенное явление. Около трети взрослых испытывают его, бодрствуя, а каждый десятый - во сне. Для многих людей в основе этого нет медицинских причин, но так бывает не всегда.