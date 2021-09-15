Ср, 15.09.2021
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Бритни Спирс удалила свой Instagram - якобы ради помолвки. Но фанаты подозревают что-то неладное

Бритни Спирс ФОТО: SCANPIX

Американская певица Бритни Спирс удалила свою страницу в Instagram. Позже в своем Twitter она объяснила, что решила взять "небольшой перерыв" от соцсетей. Однако многочисленные фанаты артистки принялись строить о случившемся мрачные догадки, пишет Esquire.

"Не волнуйтесь, ребята… просто беру небольшой перерыв в соцсетях, чтобы отпраздновать помолвку!!! Скоро вернусь", - написала Бритни в Twitter.

Однако многие поклонники певицы не поверили, что ей обязательно нужно было удалять страницу в Instagram даже ради помолвки. "Не верю. Она могла взять перерыв и без удаления аккаунта. Что‑то здесь выглядит подозрительным", - высказал сомнения пользователь с ником JesseFrohlich. Другие фанаты попросили Спирс выйти в прямой эфир либо другим способом подтвердить, что она в порядке.

Ранее на неделе Бритни Спирс в Instagram рассказала о помолвке со своим 27-летним возлюбленным Сэмом Асгари, с которым она состоит в отношениях уже около пяти лет. Асгари - персональный фитнес-тренер и актер.

Напомним, в 2008 году Спирс попала под опеку своего отца Джеймса после публичных скандалов, связанных с ее психическим состоянием. В начале сентября этого года он подал ходатайство о прекращении опеки. По данным Esquire, на данный момент без согласия отца и других опекунов Бритни не может выйти замуж.


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