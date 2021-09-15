Бритни Спирс удалила свой Instagram - якобы ради помолвки. Но фанаты подозревают что-то неладное

"Не волнуйтесь, ребята… просто беру небольшой перерыв в соцсетях, чтобы отпраздновать помолвку!!! Скоро вернусь", - написала Бритни в Twitter.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨ — Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021

Однако многие поклонники певицы не поверили, что ей обязательно нужно было удалять страницу в Instagram даже ради помолвки. "Не верю. Она могла взять перерыв и без удаления аккаунта. Что‑то здесь выглядит подозрительным", - высказал сомнения пользователь с ником JesseFrohlich. Другие фанаты попросили Спирс выйти в прямой эфир либо другим способом подтвердить, что она в порядке.

Ранее на неделе Бритни Спирс в Instagram рассказала о помолвке со своим 27-летним возлюбленным Сэмом Асгари, с которым она состоит в отношениях уже около пяти лет. Асгари - персональный фитнес-тренер и актер.