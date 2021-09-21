В этом сезоне ожидается дефицит зимних шин, вырастет и их цена

"Я думаю, этот сезон будет интересным. В различных сегментах шин не хватает. В сегменте премиум-класса шин достаточно, но сегмент пользованных шин будет недостаточным, говорит директор Autoriepu nams Оскар Крампанс, и сказанное им подтверждает руководитель по торговле Goodyear в странах Балтии Мартиньш Гринбергс.

"Если посмотрим на ситуацию Goodyear, то доступность к зиме достаточна. Оптовики заполнили склады, для наших брендов проблем в этом сезоне я не вижу", - дополнил Гринбергс.

Однако нужно добавить, что у этого есть объективное обоснование - из-за сокращения производства автомобилей в связи с кризисом микросхем, упал спрос и на оригинальные шины. Таким образом, как только падает спрос на оригинал, появляется мощность увеличить постпродажный рынок и пополнить склады. С более дешевыми шинами бюджетного класса наоборот могут быть проблемы.

Оскак Крампанс говорит, что сейчас рекомендуется своевременно подготовиться и брать то, что есть, так как прогнозы по поводу ближайшего будущего и первого снега сделать сложно. Он также говорит, что ожидается рост цен: "Если при нынешних объемах мы продаем шины по 35 евро, то этой зимой ниже 43 евро не будет".

На стоимость шин влияют несколько факторов, но наибольшей проблемой является десятикратный рост на морские контейнеры, если сравнивать со временем до пандемии. Кроме того, скорость поставки не столь быстра, как раньше.

"Если ранее доставка осуществлялась за месяц, то теперь - за три месяца. Следующая проблема с поставками по Европе, так как нельзя найти транспорт из Турции в Латвию", - поясняет Крампанс.

Кроме того, важно принять во внимание, что дефицит шин затронет не только сегмент легковых автомобилей, но и сегмент коммерческих машин. "Это больше относится к дешевым шинам, в классе премиум удорожание не столь большое. Азиатские шины станут дороже, особенно в коммерческом транспорте. Если раньше мы могли поставить шины по 60 евро, то теперь для бусиков ничего ниже 72 евро не найти", - отмечает Оскар Крампанс.

В то же самое время есть основание считать, что полностью без предусмотренных на зимний период шин мы не останемся. На это указывает растущий интерес к североевропейским зимним шинам. В частности,

у нас наблюдается, что люди начинают больше смотреть на европейские типы шин или всесезонные шины, которые были заброшенным сегментом.