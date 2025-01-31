В пятницу, 31 января, стало известно, что основатель LIDO Гунар Кирсонс вышел из совета директоров. Полиция задержала известного публициста Лато Лапсу, а Ziedot.lv собирает средства на спасение молодого парня, которому для борьбы с раком крови нужны дорогостоящие лекарства. Также норвежские власти по запросу Латвии арестовали судно с российским экипажем, а в Таллинне неизвестные злоумышленники подожгли ресторан украинской кухни. Об этом и многом другом рассказываем в нашей ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о самом важном за пятницу, 31 января.
Главное за 31 января ⟩ Из совета LIDO ушел основатель, задержан Лато Лапса, Трамп намекнул на разговор с Путиным
Новости Латвии:
31 января 2025 года была заключена сделка, в рамках которой Apollo Group, крупнейший акционер AS LIDO, увеличил свою долю в капитале компании до 96%, купив еще 21% акций. Основатель LIDO Гунар Кирсонс сохраняет за собой 4% акций и выходит из совета предприятия, сообщается в пресс-релизе LIDO.
В Рижском региональном управлении Государственной полиции в рамках производства по делу об административном правонарушении выясняют личности трех человек, изображенных на фотографиях. Как уточнили в полиции, вскоре после распространения обращения правоохранителей личности мужчины и женщины на фотографии справа были установлены, в то время как личность мужчины слева все еще выясняется.
Государственная полиция в рамках уголовного дела задержала публициста Лато Лапсу. Об этом свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Латвийский футбольный клуб RFS выездным матчем против киевского "Динамо" завершил выступление в основном турнире Лиги Европы сезона 2024/2025.
Благотворительная организация Ziedot.lv получила просьбу о помощи от 20-летнего парня, которому необходим шанс на жизнь. Молодой человек борется с раком крови, который почти удалось победить, но чтобы болезнь не вернулась, ему нужно принимать специальные лекарства. Консилиумы врачей из Латвии, Литвы и Бельгии назначили именно тот препарат, который требуется Нилу. Однако государственные чиновники отказались оплачивать его.
За рубежом:
Президент США намекнул, что у него состоялся разговор с главой российского государства, но не назвал ни даты, ни деталей беседы.
Финские политики и юристы по международному праву прокомментировали призыв депутатов Рийгикогу пересмотреть морские границы Эстонии и Финляндии. Одни говорят о необходимости перекрытия российского судоходства, другие указывают на военные риски. Rus.Postimees выслушал всех, кто готов говорить вслух о теме, которая в конечном итоге касается каждого в обеих странах, и узнал, при чем тут подводные лодки.
Норвежская полиция по запросу Латвии задержала принадлежащее одному из норвежских предприятий судно с российским экипажем по подозрению в том, что оно причастно к повреждению латвийского подводного кабеля в Балтийском море, сообщили в пятницу, 31 января, власти Норвегии.
На прошлой неделе в точке воспламенения российской пропаганды оказались угрозы, озвученные президентом США Дональдом Трампом в адрес России, а именно обещания разрушить ее экономику, если диктатор страны-агрессора Владимир Путин откажется от мирных переговоров.
В ночь на пятницу, 31 января, в Таллинне неизвестные злоумышленники подожгли ресторан украинской кухни Slava, находящийся рядом с Балтийским вокзалом, сообщает портал Rus.Postimees.
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