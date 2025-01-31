Главное за 31 января Из совета LIDO ушел основатель, задержан Лато Лапса, Трамп намекнул на разговор с Путиным

За рубежом:

Президент США намекнул, что у него состоялся разговор с главой российского государства, но не назвал ни даты, ни деталей беседы.

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Финские политики и юристы по международному праву прокомментировали призыв депутатов Рийгикогу пересмотреть морские границы Эстонии и Финляндии. Одни говорят о необходимости перекрытия российского судоходства, другие указывают на военные риски. Rus.Postimees выслушал всех, кто готов говорить вслух о теме, которая в конечном итоге касается каждого в обеих странах, и узнал, при чем тут подводные лодки.

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Норвежская полиция по запросу Латвии задержала принадлежащее одному из норвежских предприятий судно с российским экипажем по подозрению в том, что оно причастно к повреждению латвийского подводного кабеля в Балтийском море, сообщили в пятницу, 31 января, власти Норвегии.

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На прошлой неделе в точке воспламенения российской пропаганды оказались угрозы, озвученные президентом США Дональдом Трампом в адрес России, а именно обещания разрушить ее экономику, если диктатор страны-агрессора Владимир Путин откажется от мирных переговоров.

В ночь на пятницу, 31 января, в Таллинне неизвестные злоумышленники подожгли ресторан украинской кухни Slava, находящийся рядом с Балтийским вокзалом, сообщает портал Rus.Postimees.

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