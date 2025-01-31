Руководство Rimi отрицает вину торговцев в росте цен на продукты питания

"Данные были "свалены в один мешок", и оттуда были сделаны выводы", - сказал Турлайс, добавив, что если один поставщик предлагает один импортный товар с более низкой наценкой, а другой - тот же самый отечественный товар с более высокой наценкой, то говорить о том, что так поступают все на рынке, некорректно.

Председатель Rimi отметил, что в Латвии есть торговцы, которые работают с гораздо меньшими затратами и привозят гораздо больше продукции из-за границы, но есть и те, кто работает с местной продукцией. "Если мы начнем сравнивать наценки этих торговцев, это будет несправедливо", - сказал Турлайс.

В магазинах Rimi есть отрицательные наценки, средние и высокие, отметил он также , добавив, что общая прибыль ритейлеров не рассматривается - сколько они зарабатывают и когда каждый ритейлер использует свои преимущества.

Уже сообщалось, что в 2023 году оборот Rimi Latvia составил 1,076 миллиарда евро, что на 4,7% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 5,8% и составила 29,09 миллиона евро.

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