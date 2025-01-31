Вопрос цен на продукты питания важен для всех, для общества в целом и для каждого, кто платит за продукты, заявил в интервью агентству LETA председатель правления ритейлера Rimi Latvia Валдис Турлайс.
Руководство Rimi отрицает вину торговцев в росте цен на продукты питания
Он отметил, что правительство должно изучить проблему и попытаться понять, можно ли что-то сделать для снижения цен и каковы причины, а не обвинять во всем торговцев.
Турлайс подчеркнул необходимость рассмотрения всей цепочки поставок и сбыта продовольствия, включая производителей, перевозчиков, хранилища, дистрибьюторов, маркетинг и так далее. "Торговец не просто меняет ценник в магазине", - сказал он.
"Когда экономическая ситуация становится немного сложнее, а выборы не за горами, они тычут в "плохих" торговцев и обещают людям, что все будет немедленно исправлено", - прокомментировал Турлайс отношение политиков.
Топ-менеджер отметил, что в 2023 году Rimi не повышала цены, в основном это сделали производители и поставщики по объективным причинам - подорожание энергии и сырья. Он также сообщил, что в прошлом году инфляция на продукты питания в Латвии была относительно низкой - 2,5%, не считая алкоголя и табака, но только два производителя из примерно 500 поставщиков Rimi обратились к ритейлеру со снижением цен.
Комментируя вывод Совета по конкуренции о том, что продукты питания, произведенные в Латвии, значительно дороже импортных, Турлайс сказал, что этот вывод ошибочен.
"Данные были "свалены в один мешок", и оттуда были сделаны выводы", - сказал Турлайс, добавив, что если один поставщик предлагает один импортный товар с более низкой наценкой, а другой - тот же самый отечественный товар с более высокой наценкой, то говорить о том, что так поступают все на рынке, некорректно.
Председатель Rimi отметил, что в Латвии есть торговцы, которые работают с гораздо меньшими затратами и привозят гораздо больше продукции из-за границы, но есть и те, кто работает с местной продукцией. "Если мы начнем сравнивать наценки этих торговцев, это будет несправедливо", - сказал Турлайс.
В магазинах Rimi есть отрицательные наценки, средние и высокие, отметил он также , добавив, что общая прибыль ритейлеров не рассматривается - сколько они зарабатывают и когда каждый ритейлер использует свои преимущества.
Уже сообщалось, что в 2023 году оборот Rimi Latvia составил 1,076 миллиарда евро, что на 4,7% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 5,8% и составила 29,09 миллиона евро.
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