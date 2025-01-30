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Сейм решил все-таки не раскрывать общественности зарплаты всех чиновников

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Скайдрите Абрама
Скайдрите Абрама Фото: Ekrānuzņēmums no video

С 1 февраля все-таки не будут опубликованы зарплаты всех чиновников учреждений, как изначально решил Сейм. Юридическое бюро парламента пояснило, что эта норма распространяется на высших должностных лиц, которые принимают решения. В свою очередь автор предложения недовольна такой интерпретацией и собирается добиваться вступления в силу своего предложения, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

В конце прошлого года, когда парламентская комиссия по госуправлению уже дважды отклонила предложение публиковать зарплаты всех чиновников учреждений, указывая их имя и фамилию, предложение депутата Скайдриты Абрамы ("Прогрессивные") неожиданно было поддержано на пленарном заседании Сейма. Это означает, что уже с 1 февраля насчитанную чиновникам учреждений брутто-зарплату нужно публиковать на портале, с указанием имени, фамилии и насчитанной суммы.

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Юридическое бюро Сейма указало, что из пояснений автора предложения можно понять, что требование к публикации зарплат распространяется только на тех должностных лиц, которых учреждение уполномочило принимать управляющие решения.

В свою очередь, по мнению юридического бюро, на работающих в учреждении лиц, которые участвуют во внутренних решениях учреждения, включая подготовку административных решений, процедурный прогресс или другие решения, связанные с внутренним функционированием учреждения, не должно распространяться требование о раскрытии информации о своей зарплате.

С упомянутой интерпретацией предложение Абрама не согласна, она указывает, что в таком случае ее предложение теряет смысл.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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