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Россия и Беларусь торгуют древесиной в ЕС в обход санкций; задействована и латвийская компания

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Древесина.
Древесина. Фото: DW

С момента введения санкций в 2022 году Россия и Беларусь экспортировали в Европу березовую фанеру стоимостью около 1,5 миллиарда евро, такой вывод сделали британские журналисты-исследователи, сообщает портал LSM.

Экспорт древесины служит важным источником финансирования российской военной машины сразу за газом и нефтью. После кровавого вторжения России в Украину Евросоюз запретил импорт древесины из стран-агрессоров. Но экспорт продолжается. К обходу санкций причастно и некое латвийское предприятие.

Выдав себя за скупщиков древесины, журналисты британской исследовательской журналистской платформы Earthsight девять месяцев записывали переговоры с торговцами древесиной в России, Беларуси и других странах. Их вывод: ежедневно в Европу попадает в среднем двадцать фур с древесиной из стран-агрессоров. В записанных журналистами разговорах торговцы делятся и схемами обхода санкций.

Чаще всего товар из стран-агрессоров поступает в Казахстан или Турцию, откуда отправляется в Европу.

"Мы создаем безликие этикетки, обезличенную упаковку. Дальше все это идет на завод в Турции, где получает турецкую регистрацию и к вам в Европу въезжает уже под видом турецкой фанеры", - рассказал собеседник в записанном журналистами разговоре.

С момента введения санкций Россия и Беларусь ввезли в Европу березовую фанеру стоимостью не менее 1,5 миллиардов евро, следует из исследования. Выводы шокирующие, но для игроков отрасли это не сюрприз. Уже несколько лет тревогу по поводу подобных схем бьет латвийское предприятие Latvijas Finieris.

В исследовании Earthsight упоминается и латвийский торговец лесоматериалами компания Revival. Его представитель в ходе эксперимента предложил журналистам поставку фанеры из Беларуси и России. По информации Lursoft, единственным владельцем этой компании является некий Евгений Котов, с которым, однако, связаться не удалось.

Надзор за выполнением международных санкций в Латвии осуществляет Служба финансовой разведки. Раскрывать информацию о том, начато ли расследование против конкретного предприятия, запрещено законом. Но в поле зрения службы, особенно в начале войны, попали несколько компаний, которые занимались импортом в Евросоюз лесоматериалов российско-белорусского происхождения, выдавая их за произведенный в других странах лесоматериал.

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