Экспорт древесины служит важным источником финансирования российской военной машины сразу за газом и нефтью. После кровавого вторжения России в Украину Евросоюз запретил импорт древесины из стран-агрессоров. Но экспорт продолжается. К обходу санкций причастно и некое латвийское предприятие.

Выдав себя за скупщиков древесины, журналисты британской исследовательской журналистской платформы Earthsight девять месяцев записывали переговоры с торговцами древесиной в России, Беларуси и других странах. Их вывод: ежедневно в Европу попадает в среднем двадцать фур с древесиной из стран-агрессоров. В записанных журналистами разговорах торговцы делятся и схемами обхода санкций.

Чаще всего товар из стран-агрессоров поступает в Казахстан или Турцию, откуда отправляется в Европу.

"Мы создаем безликие этикетки, обезличенную упаковку. Дальше все это идет на завод в Турции, где получает турецкую регистрацию и к вам в Европу въезжает уже под видом турецкой фанеры", - рассказал собеседник в записанном журналистами разговоре.