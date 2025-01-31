С момента введения санкций в 2022 году Россия и Беларусь экспортировали в Европу березовую фанеру стоимостью около 1,5 миллиарда евро, такой вывод сделали британские журналисты-исследователи, сообщает портал LSM.
Россия и Беларусь торгуют древесиной в ЕС в обход санкций; задействована и латвийская компания
Экспорт древесины служит важным источником финансирования российской военной машины сразу за газом и нефтью. После кровавого вторжения России в Украину Евросоюз запретил импорт древесины из стран-агрессоров. Но экспорт продолжается. К обходу санкций причастно и некое латвийское предприятие.
Выдав себя за скупщиков древесины, журналисты британской исследовательской журналистской платформы Earthsight девять месяцев записывали переговоры с торговцами древесиной в России, Беларуси и других странах. Их вывод: ежедневно в Европу попадает в среднем двадцать фур с древесиной из стран-агрессоров. В записанных журналистами разговорах торговцы делятся и схемами обхода санкций.
Чаще всего товар из стран-агрессоров поступает в Казахстан или Турцию, откуда отправляется в Европу.
"Мы создаем безликие этикетки, обезличенную упаковку. Дальше все это идет на завод в Турции, где получает турецкую регистрацию и к вам в Европу въезжает уже под видом турецкой фанеры", - рассказал собеседник в записанном журналистами разговоре.
В исследовании Earthsight упоминается и латвийский торговец лесоматериалами компания Revival. Его представитель в ходе эксперимента предложил журналистам поставку фанеры из Беларуси и России. По информации Lursoft, единственным владельцем этой компании является некий Евгений Котов, с которым, однако, связаться не удалось.
Надзор за выполнением международных санкций в Латвии осуществляет Служба финансовой разведки. Раскрывать информацию о том, начато ли расследование против конкретного предприятия, запрещено законом. Но в поле зрения службы, особенно в начале войны, попали несколько компаний, которые занимались импортом в Евросоюз лесоматериалов российско-белорусского происхождения, выдавая их за произведенный в других странах лесоматериал.
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