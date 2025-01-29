VSAA: всем пенсионерам выплатили недостающую часть пенсий

Резидентам по всему миру положены основные условия согласно латвийской пенсионной системе. Однако необлагаемый минимум для нерезидентов не применяется, за исключением случаев, когда гражданин ЕС или ЕЭЗ в течение налогового года получил более 75% своих общих доходов в Латвии.

VID и VSAA продолжат переговоры с Министерством благосостояния и Министерством финансов по вопросам расчета выплат по больничным пособиям и более широких изменений в нормативных актах.

Ранее сообщалось, что с этого года установлен фиксированный необлагаемый минимум для всех зарплат в размере 510 евро в месяц, а с 2026 года его планируется повысить до 550 евро, а в 2027 году - до 570 евро в месяц. Для пенсионеров необлагаемый минимум в этом году увеличен с 500 до 1000 евро в месяц.

С этого года работающие пенсионеры, у которых пенсия меньше 1000 евро, могут выбрать вариант раздельного применения необлагаемого минимума к пенсии и зарплате (500 евро для зарплаты и 500 евро для пенсии). В этом случае налог в размере 25,5% будет применяться только к той части пенсии и зарплаты, которая превышает 500 евро.

Такое решение введено, чтобы работающие пенсионеры, чья пенсия не достигает необлагаемого минимума в 1000 евро, могли в течение года более полно использовать необлагаемый минимум, не дожидаясь следующего года, когда можно будет подать годовую декларацию о доходах и вернуть налог за неиспользованную часть минимума.

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