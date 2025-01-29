С наступлением нового года были допущены ошибки в расчетах пенсий для 1100 пенсионеров, но все они уже получили ту часть пенсии, которая не была им выплачена по ошибке. Об этом сегодня, 29 января, на заседании Комиссии по социальным и трудовым вопросам сообщила исполняющая обязанности директора Государственного агентства социального страхования (VSAA) Илзе Андерсоне.
VSAA: всем пенсионерам выплатили недостающую часть пенсий
С шестью пенсионерами, получающими пенсию с доставкой на дом, была достигнута договоренность о пересчете с последующей доставкой.
Государственный секретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс сообщил, что и VSAA, и Служба государственных доходов (VID) работают над решением проблемы.
По его мнению, эта ситуация показывает, что VSAA и VID должны больше взаимодействовать друг с другом. Даже если человек что-то не понял, ничего не потеряно, так как невыплаченную сумму можно получить позже, отметил чиновник.
Генеральный директор VID Байба Шмите-Роке напомнила, что служба отправила каждому из 1100 пенсионеров персональное письмо с извинениями, за исключением двух человек, место жительства которых зарегистрировано в России.
Шмите-Роке считает, что ошибка не была "системной", а была связана с налоговой книжкой - каждый случай был индивидуален.
Например, один получатель пенсии по возрасту стал самозанятым, в других случаях люди что-то отметили или сделали, что вызвало дальнейшие проблемы. "Мы продумали 54 возможных сценария возникновения ошибок, но не хватило еще двух-трех, которые мы не предусмотрели", - пояснила Шмите-Роке.
На данный момент в системе VID "новые сценарии" учтены, и в будущем такие ошибки не должны повторяться.
Однако, как признала Шмите-Роке, "разные ситуации могут возникать в конкретных случаях, поэтому мы не можем обещать, что абсолютно никаких проблем больше не будет".
Она подчеркнула, что большая работа будет проделана в сфере разъяснения. VID в дальнейшем планирует приглашать пенсионеров для обсуждения, чтобы лучше понять сложные моменты в системе.
Однако VID не может предугадать, что именно и как человек отметил в системе. Индивидуальные случаи и отдельные примеры позволят VID и VSAA учиться на практике и консультировать остальных, так как каждый случай уникален, отметила Шмите-Роке.
"VID со своей стороны старался сделать так, чтобы перерасчет происходил автоматически - со стороны государства, чтобы людям самим не приходилось в этом участвовать", - сообщила директор службы. По ее мнению, если призывать жителей самостоятельно участвовать в процессе перерасчета, могут возникнуть еще большие и серьезные ошибки.
Особенно важно продолжать разъяснять порядок, который касается работающих пенсионеров и применения разделенного необлагаемого минимума, подчеркнул председатель комиссии Андрис Берзиньш (СЗК).
В ходе заседания также прозвучали предложения подробнее объяснять порядок, который касается пенсионеров за пределами Латвии. Как указала Андерсоне, подоходный налог с населения (IIN) в данном случае делится на две группы - для резидентов и нерезидентов.
Для нерезидентов действует особое регулирование, которое является более благоприятным для жителей Европейского союза и Европейской экономической зоны.
Резидентам по всему миру положены основные условия согласно латвийской пенсионной системе. Однако необлагаемый минимум для нерезидентов не применяется, за исключением случаев, когда гражданин ЕС или ЕЭЗ в течение налогового года получил более 75% своих общих доходов в Латвии.
VID и VSAA продолжат переговоры с Министерством благосостояния и Министерством финансов по вопросам расчета выплат по больничным пособиям и более широких изменений в нормативных актах.
Ранее сообщалось, что с этого года установлен фиксированный необлагаемый минимум для всех зарплат в размере 510 евро в месяц, а с 2026 года его планируется повысить до 550 евро, а в 2027 году - до 570 евро в месяц. Для пенсионеров необлагаемый минимум в этом году увеличен с 500 до 1000 евро в месяц.
С этого года работающие пенсионеры, у которых пенсия меньше 1000 евро, могут выбрать вариант раздельного применения необлагаемого минимума к пенсии и зарплате (500 евро для зарплаты и 500 евро для пенсии). В этом случае налог в размере 25,5% будет применяться только к той части пенсии и зарплаты, которая превышает 500 евро.
Такое решение введено, чтобы работающие пенсионеры, чья пенсия не достигает необлагаемого минимума в 1000 евро, могли в течение года более полно использовать необлагаемый минимум, не дожидаясь следующего года, когда можно будет подать годовую декларацию о доходах и вернуть налог за неиспользованную часть минимума.
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