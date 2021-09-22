На Эспланаде отремонтируют тротуары за 800 000 евро

Принимая во внимание общую площадь и состояние парка, самоуправление решило начать работы по восстановлению дорожного покрытия в трех из семи зон парка в соответствии с выделенным финансированием.

Эспланада является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы по замене дорожного покрытия в парке не затронут и не повредят существующие культурные ценности.

При замене покрытия дорожек планируется уложить одинаковую бетонную брусчатку вместо предыдущих 11 различных изношенных с годами покрытий.

Работы по восстановлению пешеходных дорожек прежде всего будут проводиться в зоне бульвара Калпака, полукругом вокруг здания Латвийской художественной академии художеств. Вторая очередь работ коснется зоны, которая начинается от угла бульваров Калпака и Бривибас и идет вдоль фонтанов и скамеек до памятника Райнису.

Согласно текущим расчетам, на первом этапе работ будут заменены 1224 квадратных метра, а на втором - 5 868 квадратных метров покрытия.

Помимо замены покрытия тротуаров во время второй очереди работ планируется заменить доски сидений девяти исторических скамеек и установить для удобства посетителей парка 16 новых скамеек со спинками и 18 урн для мусора. Гранитные бордюры вдоль дорожек сохранятся.

Планируется, что строительные работы первой очереди обойдутся в 151 тыс. евро, а второй - в 650 тыс. евро.

В планах расходов на ремонт возможны изменения с учетом рекомендаций Управления национального культурного наследия по выбору материалов.

Для того чтобы приступить к строительным работам, необходимо провести масштабный процесс их подготовки и согласования с различными учреждениями и Управлением национального культурного наследия.

Разработка первой очереди проекта будет завершена в ближайшее время, а работы в случае благоприятных погодных условий начнутся в последние месяцы этого года.

Завершить ремонт в настоящее время планируется в течение 2022 года.