Сначала в больницу уехал отец, затем муж, а потом и сама. Страшная и личная история Covid-19 в семье рижанки

У отца через сутки взяли еще раз тест. Только тогда он показал положительный результат. "Он начал задыхаться, его подключили к кислороду", - рассказывает женщина. По словам Дианы, отец несколько раз возвращался из дома в больницу и обратно.

Следующим в больницу отправился муж. "У него точно так же поднялась температура, начался жидкий стул, обезвоживание и ломота в теле, стали кровоточить десны", - вспоминает гостья эфира.

Сама женщина еще 9 дней провела одна в доме, как она сама отмечает - в "пик болезни". Ей казалось, что удастся переболеть дома своими силами, однако с каждым днем становилось все хуже.

"У меня закончились препараты, и я поняла, что не могу сбить температуру, она была уже 39-40. И я позвонила в скорую. Когда она приехала,

я уже не могла ни есть, ни пить, у меня была рвота, открылась язва.

И я лежала голая, в холодном доме, уже ходила под себя и врачи меня выносили на носилках", - вспоминает Диана, добавляя, что и ее тест сначала не показал наличие коронавируса. Кроме того, лечить женщину стали не сразу, поскольку потребовался консилиум по решению использовать ли препарат ремдесивир (он применяется в тяжелых случаях, когда другого варианта нет):

"Я ждала еще сутки консилиума в этом боксе. И когда начали колоть препарат, я уже поняла, что буду жить. Потому что, когда (до этого) заходил доктор, я говорила ему, что умру. Я чувствовала, что уже все".

Каковы последствия перенесенной болезни?

По словам Дианы, болезнь оставила след на здоровье каждого. У нее было констатировано поражение 80% легких, сейчас у нее фиброз и она продолжает проходить лечение. Еще среди последствий, которые она сейчас переживает - проблемы с сосудами, провалы в памяти, быстрая утомляемость, проблемы с сердцем/тромбами.

"Появился шум в ушах, будто звенит трансформаторная будка, то есть я живу с этим шумом. Врачи не знают, как это лечить, они знают, что коронавирус влияет на слух. Они предлагают только антидепрессанты", - пока Диана старается бороться с шумом своими силами, без препаратов. В свою очередь, у мужа болезнь спровоцировала проблемы с печенью.

Почему это был не грипп?

"Я болела гриппом неоднократно и попадала в "Линэзерс". Это совершенно другие симптомы. Да, есть схожие - ломота и повышенная температура. Но так чтобы это било по всем органам...

Бить точечно по внутренним болезням и провоцировать болезни, что были - так грипп не действует",

- отмечает женщина. Кроме того, она вспоминает, как в больнице ее соседка по палате "буквально за пару дней облысела". Потом Диана начала замечать, что и у нее стали лезть волосы. Откуда такая реакция организма? Со ссылкой на врача женщина отмечает, что все потому, что коронавирус бьет по сосудам, отчего нет кровоснабжения.

Что Диана думает о вакцинации и тех, кто отрицает опасность коронавируса?

Хоть женщина и была записана на прививку и не успела ее получить буквально за день до болезни, она признается, что все же была настроена к болезни скептически.

"Но как только я заболела и поняла, что это, когда ты чувствуешь, что сейчас ты жив, а через минуту можешь быть мертв..."

- говорит Диана. Она отмечает, что если кто-то переболел легко, это вовсе не означает, что так будет у всех. "Есть люди, которые перенесли легко, а есть - кто тяжело. И кто не выживает. (...) Я видела, как привозят и увозят людей", - вспоминает женщина, в семье которой вопрос, будут ли они прививаться - не обсуждается.

Уже подходят к концу полгода после перенесенной болезни, и вся семья сейчас записана на вакцинацию в "Гайльэзерс".