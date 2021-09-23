Чт, 23.09.2021
Потенциальные пациенты с Covid-19 имеют прекрасную возможность не попадать в больницу, а у большинства других пациентов такой возможности нет. Сандис Кравалис, автор инициативы "Невакцинированные без уважительной причины должны оплачивать лечение самостоятельно"
Сандис Кравалис, автор инициативы "Невакцинированные без уважительной причины должны оплачивать лечение самостоятельно"

Сначала в больницу уехал отец, затем муж, а потом и сама. Страшная и личная история Covid-19 в семье рижанки

Один день в Северокурземской региональной больнице в Вентспилсе. Из архива TVNET ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Диана Буковска тяжело переболела Covid-19 и все еще страдает от последствий болезни, так называемого долгого ковида. Вместе с ней переболели ее муж и отец - и тоже серьезно. Своей историей женщина поделилась в рамках программы RUS TVNET "Кто вам платит?".

Видео: История Дианы Буковской в эфире программы "Кто вам платит?"

Как все началось?

Это был апрель, начало месяца. Диана с мужем вернулись из Лиепаи домой, где также находился ее пожилой отец (83 года). Сначала все признаки болезни говорили о том, что, скорее всего, ее продуло - начала болеть рука, воспалился лимфоузел, появилась ломота в теле, кашель, першение в горле, стала подниматься температура. 

"У всех нас жидкий стул начался. Я подумала, что мы отравились",

- рассказывает Диана о том, что последовало далее. Женщина начала догадываться, что у нее коронавирус, поскольку когда она разлила во время топки дома жидкое топливо - солярку, то не почувствовала свойственного запаха. 

"Ну и на следующий день у отца поднялась температура, он начал задыхаться, перестал принимать пищу, начались хрипы в легких", - первым делом Диана с мужем вызвали неотложную медицинскую помощь и отправили в больницу отца. 

Она отметила, что незадолго до этого семья сдавала тесты на коронавирус, они не показали его наличие. Когда отца привезли в больницу, тест тоже не показал положительного результата. "Но я уже точно знала", - вспоминает Диана. 

У отца через сутки взяли еще раз тест. Только тогда он показал положительный результат. "Он начал задыхаться, его подключили к кислороду", - рассказывает женщина. По словам Дианы, отец несколько раз возвращался из дома в больницу и обратно. 

Следующим в больницу отправился муж. "У него точно так же поднялась температура, начался жидкий стул, обезвоживание и ломота в теле, стали кровоточить десны", - вспоминает гостья эфира. 

Сама женщина еще 9 дней провела одна в доме, как она сама отмечает - в "пик болезни". Ей казалось, что удастся переболеть дома своими силами, однако с каждым днем становилось все хуже. 

"У меня закончились препараты, и я поняла, что не могу сбить температуру, она была уже 39-40. И я позвонила в скорую. Когда она приехала,

я уже не могла ни есть, ни пить, у меня была рвота, открылась язва.

И я лежала голая, в холодном доме, уже ходила под себя и врачи меня выносили на носилках", - вспоминает Диана, добавляя, что и ее тест сначала не показал наличие коронавируса. Кроме того, лечить женщину стали не сразу, поскольку потребовался консилиум по решению использовать ли препарат ремдесивир (он применяется в тяжелых случаях, когда другого варианта нет):

"Я ждала еще сутки консилиума в этом боксе. И когда начали колоть препарат, я уже поняла, что буду жить. Потому что, когда (до этого) заходил доктор, я говорила ему, что умру. Я чувствовала, что уже все".

Каковы последствия перенесенной болезни? 

По словам Дианы, болезнь оставила след на здоровье каждого. У нее было констатировано поражение 80% легких, сейчас у нее фиброз и она продолжает проходить лечение. Еще среди последствий, которые она сейчас переживает - проблемы с сосудами, провалы в памяти, быстрая утомляемость, проблемы с сердцем/тромбами. 

"Появился шум в ушах, будто звенит трансформаторная будка, то есть я живу с этим шумом. Врачи не знают, как это лечить, они знают, что коронавирус влияет на слух. Они предлагают только антидепрессанты", - пока Диана старается бороться с шумом своими силами, без препаратов. В свою очередь, у мужа болезнь спровоцировала проблемы с печенью.  

Почему это был не грипп?

"Я болела гриппом неоднократно и попадала в "Линэзерс". Это совершенно другие симптомы. Да, есть схожие - ломота и повышенная температура. Но так чтобы это било по всем органам...

Бить точечно по внутренним болезням и провоцировать болезни, что были - так грипп не действует",

- отмечает женщина. Кроме того, она вспоминает, как в больнице ее соседка по палате "буквально за пару дней облысела". Потом Диана начала замечать, что и у нее стали лезть волосы. Откуда такая реакция организма? Со ссылкой на врача женщина отмечает, что все потому, что коронавирус бьет по сосудам, отчего нет кровоснабжения. 

Что Диана думает о вакцинации и тех, кто отрицает опасность коронавируса? 

Хоть женщина и была записана на прививку и не успела ее получить буквально за день до болезни, она признается, что все же была настроена к болезни скептически.

"Но как только я заболела и поняла, что это, когда ты чувствуешь, что сейчас ты жив, а через минуту можешь быть мертв..."

- говорит Диана. Она отмечает, что если кто-то переболел легко, это вовсе не означает, что так будет у всех. "Есть люди, которые перенесли легко, а есть - кто тяжело. И кто не выживает. (...) Я видела, как привозят и увозят людей", - вспоминает женщина, в семье которой вопрос, будут ли они прививаться - не обсуждается.

Уже подходят к концу полгода после перенесенной болезни, и вся семья сейчас записана на вакцинацию в "Гайльэзерс". 

Полный выпуск "Кто вам платит?" 〉 Не скорая, а неотложная помощь! О сортировке вызовов и Covid-коллапсе


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