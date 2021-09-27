Грибники в лесу нашли брошенных котят. Просят помочь маленьким хвостатым

Позднее о случившемся в Facebook сообщила организация по спасению животных ZanimalHope. Своей публикацией в соцсети они подтвердили информацию, прозвучавшую ранее в TikTok.

В организации отметили: "Грибники вместо грибов нашли маленьких котят. Котята были только-только оставлены в чаще леса, поскольку они были совсем чистые и сухие, хотя с утра шел дождь", - гласит запись.