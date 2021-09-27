Грибники в лесу нашли брошенных котят. Просят помочь маленьким хвостатым
На прошлой неделе в соцсети TikTok появилось видео, на котором мужчина рассказывает, что они с супругой отправились в лес по грибы и нашли, возможно, брошенных котят.
На прошлой неделе в соцсети TikTok появилось видео, на котором мужчина рассказывает, что они с супругой отправились в лес по грибы и нашли, возможно, брошенных котят.
Позднее о случившемся в Facebook сообщила организация по спасению животных ZanimalHope. Своей публикацией в соцсети они подтвердили информацию, прозвучавшую ранее в TikTok.
В организации отметили: "Грибники вместо грибов нашли маленьких котят. Котята были только-только оставлены в чаще леса, поскольку они были совсем чистые и сухие, хотя с утра шел дождь", - гласит запись.
"Малыши какое-то время, конечно, будут содержаться у нас, пока не будут готовы отправиться в свои дома, но есть возможность уже сейчас забронировать их", - добавили в организации.