Пн, 27.09.2021
Уже сейчас заметен рост цен на молоко и молочные продукты, постепенный рост также ожидается и в будущем. Янис Шолкс, председатель правления Центрального союза латвийских молочных фермеров
Янис Шолкс, председатель правления Центрального союза латвийских молочных фермеров

Грибники в лесу нашли брошенных котят. Просят помочь маленьким хвостатым

ФОТО: Facebook/ZanimalHope

На прошлой неделе в соцсети TikTok появилось видео, на котором мужчина рассказывает, что они с супругой отправились в лес по грибы и нашли, возможно, брошенных котят. 

Позднее о случившемся в Facebook сообщила организация по спасению животных ZanimalHope. Своей публикацией в соцсети они подтвердили информацию, прозвучавшую ранее в TikTok.

В организации отметили: "Грибники вместо грибов нашли маленьких котят. Котята были только-только оставлены в чаще леса, поскольку они были совсем чистые и сухие, хотя с утра шел дождь", - гласит запись. 

"Малыши какое-то время, конечно, будут содержаться у нас, пока не будут готовы отправиться в свои дома, но есть возможность уже сейчас забронировать их", - добавили в организации. 


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