Филадельфийский эксперимент стал одной из самых необычных теорий заговора Второй мировой войны всех времен, однако есть ли в нем хоть крупица правды?
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Безумие и проваливающиеся сквозь пол люди: таинственный Филадельфийский эксперимент
В 1943 году на Филадельфийской судоверфи был закончен заказанный военными США корабль-эсминец Eldridge. На нем при большой секретности были размещены и несколько довольно интересных устройств, среди которых были и чрезвычайно секретные генераторы, якобы способные сделать корабль невидимым для противника.