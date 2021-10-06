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Безумие и проваливающиеся сквозь пол люди: таинственный Филадельфийский эксперимент

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Военный корабль Leon (D54), который якобы использовался при Филадельфийском эксперименте
Военный корабль Leon (D54), который якобы использовался при Филадельфийском эксперименте Фото: Wikimedia Commons

Филадельфийский эксперимент стал одной из самых необычных теорий заговора Второй мировой войны всех времен, однако есть ли в нем хоть крупица правды?

В 1943 году на Филадельфийской судоверфи был закончен заказанный военными США корабль-эсминец Eldridge. На нем при большой секретности были размещены и несколько довольно интересных устройств, среди которых были и чрезвычайно секретные генераторы, якобы способные сделать корабль невидимым для противника.

Когда последний генератор был помещен на свое место, команда корабля приготовилась к тестированию системы. Когда же генераторы включили, при свете дня находящийся посреди судоверфи корабль объяло зеленоватое мерцание. Вскоре после этого на глазах команды корабль полностью растворился в воздухе.

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