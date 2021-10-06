Безумие и проваливающиеся сквозь пол люди: таинственный Филадельфийский эксперимент

В 1943 году на Филадельфийской судоверфи был закончен заказанный военными США корабль-эсминец Eldridge. На нем при большой секретности были размещены и несколько довольно интересных устройств, среди которых были и чрезвычайно секретные генераторы, якобы способные сделать корабль невидимым для противника.