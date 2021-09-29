"Это уникальная ситуация". Эксперт объясняет резкий рост цен на электроэнергию

Он пояснил, что причина роста цен комплексная: на него повлияла нехватка воды на гидроэлектростанциях, слабость ветра, а также рост цен на природный газ. Эксперт отметил, что в этом отношении Латвия не уникальна - такая же ситуация в других странах Балтии, Европе и за рубежом.

"С точки зрения цен, это очень необычная ситуация, такого раньше не было. Бывало, что цены на нефть растут, но чтобы цена на электроэнергию росла так высоко - никогда",

- сказал Аболтиньш и указал, что в этой ситуации нет политического контекста, который привел бы к росту цен, поэтому политически невозможно вызвать и их снижение.

По мнению эксперта, "уникальность ситуации" также означает, что ни у кого нет готового рецепта, что делать. Он упомянул опыт других стран, например, Великобритания рассматривает возможность снижения налогов - акциза или экологического налога на определенный период времени, а правительство Испании обсудило, как снизить выплаты домохозяйств.

В качестве дальнейших возможных направлений, Аболтиньш назвал снижение цен на выбросы углекислого газа (CO2), что также снизит цены на ископаемое топливо, однако это может повлиять на планы Европейской зеленой биржи.