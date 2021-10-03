На доплаты полицейским и пограничникам попросят 1,6 миллиона евро

Средства планируется взять госбюджета на непредвиденные случаи. Это финансирование позволит покрыть расходы на надбавки в августе и выплату сверхурочных с мая по август.

1 175 859 евро предполагается выделить Государственной полиции и 509 020 евро - Государственной пограничной службе. Остальные средства предусмотрены для финансирования Государственного полицейского колледжа и Государственного пограничного колледжа.

Критерии по начислению доплат остаются неизменными: должностное лицо находится в прямом очевидном контакте с людьми, которые являются или могут быть носителями вируса Covid-19; должностное лицо находится в прямом доказуемом контакте с пациентами, подверженными риску заражения Covid-19, либо должностное лицо участвует в мероприятиях по поддержанию общественного порядка и контролю за соблюдением установленных ограничений.