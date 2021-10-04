Треть неплательщиков алиментов не имеют других долгов

По данным KIB, около 12 тысяч должников UGF не имеют открытых договоров с кредитными организациями и просроченных счетов с поставщиками услуг. В свою очередь, еще полторы тысячи имеют обязательства в финансовых учреждениях, с которыми они справляются в срок.

"Цифры заставляют нас серьезно задуматься, так как в настоящее время 35% неплательщиков алиментов не имеют трудностей с оплатой всех счетов, выплат по кредитам и другим платежам. Трудность составляют только обязательства перед своими детьми",

- заключает Интарс Микельсонс, член правления KIB.

Анализируя вторую часть или оставшиеся 65% неплательщиков, 26% (около 10 тысяч) имеют как просроченные кредитные обязательства, так и различные просроченные счета, 24% (около 9 тысяч) имеют только просроченные счета поставщиков услуг и 15% (около 6 тыс.) - оплачивают счета за коммунальные и другие услуги, оставаясь в долгу кредиторам.