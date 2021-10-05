Поддержка малообеспеченных и дефицит бюджета: немного об экономике

Как сообщили LЕТА в Министерстве благосостояния, увеличено также количество продуктов на приготовление одной порции для посетителей суповой кухни.

Как отметил министр благосостояния Гатис Эглитис, в то время, когда часто слышны призывы меньше есть для поддержания стройности, легко забыть, что в обществе есть люди, которым не так просто обеспечить питание на каждый день. "Мы в Министерстве благосостояния выступаем за поддержку самых разных людей в трудные моменты", - подчеркнул министр.

Как получить

Для получения дополнительного продуктового комплекта надо предъявить действующую справку социальной службы самоуправления о соответствии статусу малоимущего или малообеспеченного домохозяйства (с доходом 327 евро на первого или единственного человека в домохозяйстве и 229 евро на каждого следующего члена семьи) или статусу домохозяйства, попавшего в кризисную ситуацию.

Как сообщает Минблаг, в настоящее время 26 партнерских организаций (негосударственные и религиозные организации, самоуправления, социальные службы самоуправлений) по всей Латвии осуществляют выдачу пакетов поддержки от Европейского фонда поддержки в 446 местах и готовые обеды на 29 суповых кухнях.

Минфин: в этом году дефицит бюджета может составить 9,3% от ВВП

По оценкам Министерства финансов, дефицит государственного бюджета в 2021 году может достичь 2,9 млрд евро, или 9,3% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Как LЕТА заявили в Минфине, большой дефицит обусловлен объемной поддержкой в связи с Covid-19, влияние которой в этом году оценивается в 2,2 млрд евро, или 6,9% от ВВП.

К 3 октября этого года размер утвержденной поддержки для народного хозяйства в условиях пандемии составил, по оценкам Минфина, 3,25 млрд евро, или 10,4% от ВВП, и к 30 сентября из этой суммы фактически выплачено 1,75 млрд евро.

Больше всего средств за девять месяцев этого года выплачено в виде грантов для оборотных средств (534 млн евро), поддержки здравоохранению (464 млн евро), единовременных пособий семьям с детьми (188 млн евро), пособий за простой (136 млн евро) и единовременных пособий пожилым людям и людям с ограниченными возможностями (110 млн евро).