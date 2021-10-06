Глава Latvenergo о росте цен на электроэнергию: совпали все негативные факторы

Он отметил, что нынешний рост цен на энергоносители в Европе беспрецедентен. Так, средняя цена на газ в 2020 году составляла примерно 10 евро за МВт/ч, а сейчас достигла 80 евро. Также подорожали квоты на выбросы CO2: если в прошлом году они стоили примерно 25 евро за тонну, то сейчас - уже 60 евро. Более чем в три раза выросли и цены на уголь: в прошлом году уголь стоил 50 евро за тонну, сейчас - приблизительно 170 евро за тонну. Этот год по всей Европе также был отмечен относительно невысоким производством энергии ветра: хотя ситуация в разных странах отличается, общее производство энергии ветра на 10-20% ниже, чем в другие годы. А в Скандинавии, где преобладает гидроэнергетика, упали производственные показатели и по этому виду энергии.

Бальчунс добавил, что на рост цен в странах Балтии также повлияло решение Литвы ограничить с 15 сентября поставки электроэнергии из России и Беларуси. Решение Литвы связано с политическим желанием не допустить поступления в страну электроэнергии с недавно построенной Белорусской атомной электростанции в Островце. Однако, как отметил Бальчунс, ограничение поставок электроэнергии из России произошло в очень неподходящий момент, когда цены на электроэнергию уже и без того сильно выросли. Сразу после введения ограничений Россия сократила поставки электроэнергии примерно в три раза.

В целом страны Балтии импортируют из России в год 15-20% потребляемой электроэнергии, поэтому сокращение объемов также влияет на стоимость электроэнергии.

"По оценкам наших экспертов, ограничение поставок из России может повысить цены в странах Балтии примерно на 10-15%", - сказал Бальчунс.

Однако наиболее драматичной руководитель Latvenergo считает ситуацию на рынке природного газа. "В настоящее время Азия во главе с Китаем и Европа борются за поставки сжиженного природного газа. В результате мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на газ. Запасы природного газа в Европе находятся на рекордно низком уровне, который в случае суровой зимы может создать дефицит газа. В Латвии ситуация получше - в Инчукалнсе газ закачан в достаточном объеме", - сказал Бальчунс.