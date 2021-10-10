Пн, 11.10.2021
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Плюс 30 евро за тепло в "двушке" в Пурвциемсе: оплатить счета станет еще сложнее

Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Примерно пятая часть латвийцев столкнулась с трудностями в покрытии расходов на жилье даже при рекордно низких ценах на энергию в прошлом году. Теперь счета будут значительно выше - расчеты передачи Латвийского телевидения De Facto показывают, что при тех же условиях хозяину небольшой двухкомнатной квартиры в Риге этой зимой за тепло придется заплатить примерно на 30 евро больше.

Кроме того, нужно учитывать, что цена на электроэнергию уже значительно выросла

- по расчетам Минэкономики, в среднем стоимость электроэнергии для потребителя увеличилась на 50%.

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Совсем маленькая двухкомнатная квартира площадью 37 квадратных метров в Пурвциемсе. Типичный дом без утепления, как и большинство в Риге. В январском счете за тепло, потребленное в декабре, указано, что владелец квартиры должен заплатить 63,12 евро. При тех же условиях в декабре этого года цена за то же самое составит уже более 92 евро (плюс 29,66 евро), а общая сумма счета за квартиру увеличится со 122,76, как это было в начале года, до 152,42 евро.

Rīgas siltums уже второй раз в этом году потребовал повышения тарифов, и, поскольку это повышение, вероятно, будет признано оправданным, цена на тепло для рижан в течение года вырастет на 47 процентов. В стандартной квартире в Риге (например, в неизолированном пятиэтажном доме на 120 квартир) необходимо учитывать, что стоимость тепла при одинаковых погодных условиях может увеличиваться от одного евро за квадратный метр в начале  этого года до 1,50-1,60 евро к концу года.

"Сейчас мы очень активно общаемся с нашими клиентами - в первую очередь, это будет инсайдерская информация о том, как связаться с социальной службой. Что нужно понимать каждому - может возникнуть ситуация, когда вы не сможете оплачивать услуги. Если это один счет, обычно в какой-то момент ситуацию можно исправить, если два - все еще есть возможные решения, но если три и так далее - это уже очень трудно решить", - говорит представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.

Rīgas namu pārvaldnieks обязуется осматривать все дома на предмет потерь тепла, которые можно предотвратить. Утепление жилья не будет принудительным.

До 1 октября цены в Латвии повысили 12% регулируемых поставщиков тепла, но Комиссия по регулированию общественных услуг рассматривает еще 15 заявок на повышение тарифов, которые, вероятно, будут одобрены. Самый большой рост зафиксирован в Марупе, Пиньки, а также в Юрмале и Риге.

"В настоящее время, принимая во внимание изменения цен на топливо, особенно быстрый рост цен на природный газ, разница между разными муниципалитетами и тем, сколько будет платить население, будет относительно большой. Это зависит от типа топлива, используемого соответствующим муниципалитетом, и от того, в насколько энергоэффективном строении живут люди", - говорит Алда Озола, председатель Комиссии по регулированию общественных услуг.

Однако даже при рекордно низких ценах на энергию в прошлом году около одной пятой (20,7%) латвийцев имели проблемы с оплатой жилья,

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свидетельствуют данные Центрального статистического управления за 2020 год. Тяжелее всего пришлось трети одиноких пенсионеров (34,5%) и почти трети неполных семей (30%). В среднем латвийские домохозяйства тратят на жилье 11,8% своих доходов. В последние годы эта доля несколько снизилась (в 2013 г. - 17,3%).

Минблаг ободряет

В Министерстве благосостояния подчеркивают, что произошедшие этим летом изменения в порядке оказания социальной помощи должны иметь существенное влияние - растет и количество получателей, и размер поддержки. И теперь муниципалитетам строго определено, кого включать в число получателей жилищного пособия для малообеспеченных.

"С 1 июля жилищное пособие включает сто киловатт-часов на первого члена семьи и 30 киловатт-часов на каждого последующего члена семьи, поэтому муниципалитет обязан четко предоставлять эту жилищную поддержку при оценке дохода семьи", - подчеркивает госсекретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс.

Однако местные органы власти недовольны тем, что изменения привели к дополнительным расходам без полного повышения цен. По данным Министерства благосостояния, если в прошлом году на жилищные пособия по всей Латвии было потрачено около 12 миллионов евро, то в следующем году они могут составить 25 миллионов евро.

"То, что мы уже запланировали в этом году, потребует не менее 440 тысяч для увеличения жилищных пособий, чтобы покрыть эти дополнительные расходы, понесенные домохозяйствами в связи с повышением тарифов. В свою очередь, в следующем году мы прогнозируем, что это может составить около полутора миллионов дополнительных расходов на оказание социальной помощи", - признает Виестур Клейнбергс, председатель комиссии по социальным вопросам Рижской думы.

Муниципалитетам придется подумать, где взять деньги не только на жилищное пособие, но и на сами дополнительные расходы. Например, поставщик электроэнергии Senergo, с которым в прошлом году был заключен годовой контракт в Бауском крае, в одностороннем порядке расторгнул контракт, не имея возможности его больше выполнять. Компания с начала сентября находится в стадии ликвидации. Сейчас Бауска покупает электроэнергию по биржевым ценам, и к концу года это может сократить дефицит бюджета до 200 тысяч евро.

Проблемы с пенсионерами

"В то же время при индексации пенсии, скажем, до 5-7 евро на человека в месяц он сразу выпадает из всех этих групп поддержки. И очень много выпадает, кому мы действительно не можем помочь. Затем мы должны поднять этот порог, который снова дойдет до бесконечных размеров", - говорит Айвар Мачек, заместитель председателя Бауской волостной думы.

Правда, Минфин рассматривает вопрос о помощи пенсионерам. "Параллельно мы готовим предложение о том, чтобы пенсионеры с определенным уровнем дохода могли на эту электроэнергию получать единовременную поддержку один раз в год", - рассказал передаче Алликс.

При чем тут вакцинация?

Вечером 8 октября министерства финансов и социального обеспечения выступили с предложением увязать поддержку роста цен на энергоносители с фактом вакцинации, предложив компенсировать увеличение стоимости энергоресурсов только вакцинированным пенсионерам - по 20 евро в месяц с ноября по март.

При политической поддержке на следующей неделе правительство может принять решение удвоить компенсацию за электроэнергию тем, кто уже получает ее в качестве защищенных потребителей - малообеспеченным, инвалидам и многодетным семьям. Это обойдется госбюджету в 17,5 миллиона евро.

Ожидается, что помимо роста цен на тепло и электроэнергию это также повлияет на другие сектора, такие как производство стройматериалов и продуктов питания. Здесь тоже рассматривается необходимость повышения цен на продукцию. Это De Facto подтвердили несколько производителей хлеба. Чтобы помочь бизнесу, был расширен список отраслей, которые относятся к энергоемким. Это позволяет компаниям получить поддержку - значительную скидку на комиссию за обязательную закупку. Размер этой поддержки в следующем году составит около семи миллионов евро.

Уже были случаи, когда поставщик электроэнергии, будучи не в состоянии выполнить договор, пытался изменить его, предлагая другие условия по цене. "Просто сказать, что нам приходится покупать дороже, поэтому мы повысим цену - это ненормально. Если возникнут какие-либо вопросы или потребуется консультация, мы, регулирующие органы, также можем предоставить ее и помочь сориентироваться в рыночной ситуации", - говорит Алда Озола.

Если цены начнут падать, коммерсанты обязаны вовремя обратиться в регулирующий орган с просьбой о снижении тарифа.

Иногда об этом, впрочем, нужно напоминать.

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По данным Минэкономики, Еврокомиссия в настоящее время разрабатывает руководящие принципы для стран-членов ЕС о том, как реагировать на рост цен на энергоносители, и в качестве возможных вариантов обсуждаются снижение НДС, пересмотр акцизов или прямая поддержка потребителей.


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