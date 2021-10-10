Плюс 30 евро за тепло в "двушке" в Пурвциемсе: оплатить счета станет еще сложнее

"Сейчас мы очень активно общаемся с нашими клиентами - в первую очередь, это будет инсайдерская информация о том, как связаться с социальной службой. Что нужно понимать каждому - может возникнуть ситуация, когда вы не сможете оплачивать услуги. Если это один счет, обычно в какой-то момент ситуацию можно исправить, если два - все еще есть возможные решения, но если три и так далее - это уже очень трудно решить", - говорит представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.

Rīgas namu pārvaldnieks обязуется осматривать все дома на предмет потерь тепла, которые можно предотвратить. Утепление жилья не будет принудительным.

До 1 октября цены в Латвии повысили 12% регулируемых поставщиков тепла, но Комиссия по регулированию общественных услуг рассматривает еще 15 заявок на повышение тарифов, которые, вероятно, будут одобрены. Самый большой рост зафиксирован в Марупе, Пиньки, а также в Юрмале и Риге.

"В настоящее время, принимая во внимание изменения цен на топливо, особенно быстрый рост цен на природный газ, разница между разными муниципалитетами и тем, сколько будет платить население, будет относительно большой. Это зависит от типа топлива, используемого соответствующим муниципалитетом, и от того, в насколько энергоэффективном строении живут люди", - говорит Алда Озола, председатель Комиссии по регулированию общественных услуг.

Однако даже при рекордно низких ценах на энергию в прошлом году около одной пятой (20,7%) латвийцев имели проблемы с оплатой жилья,

свидетельствуют данные Центрального статистического управления за 2020 год. Тяжелее всего пришлось трети одиноких пенсионеров (34,5%) и почти трети неполных семей (30%). В среднем латвийские домохозяйства тратят на жилье 11,8% своих доходов. В последние годы эта доля несколько снизилась (в 2013 г. - 17,3%).

Минблаг ободряет

В Министерстве благосостояния подчеркивают, что произошедшие этим летом изменения в порядке оказания социальной помощи должны иметь существенное влияние - растет и количество получателей, и размер поддержки. И теперь муниципалитетам строго определено, кого включать в число получателей жилищного пособия для малообеспеченных.

"С 1 июля жилищное пособие включает сто киловатт-часов на первого члена семьи и 30 киловатт-часов на каждого последующего члена семьи, поэтому муниципалитет обязан четко предоставлять эту жилищную поддержку при оценке дохода семьи", - подчеркивает госсекретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс.

Однако местные органы власти недовольны тем, что изменения привели к дополнительным расходам без полного повышения цен. По данным Министерства благосостояния, если в прошлом году на жилищные пособия по всей Латвии было потрачено около 12 миллионов евро, то в следующем году они могут составить 25 миллионов евро.