Аборт - душевная травма? Разговор с клиническим психологом

Запрет абортов сказывается на психическом состоянии женщины?

Конечно. Поэтому, ни в коем случае запрещать аборты нельзя. У каждой женщины должен быть выбор, главное, чтобы он был осознанным. Важно дать самой женщине искать ответы на вопросы и принимать решение. Как она сама видит свое будущее с ребенком и без него. Какие у нее истинные чувства. Какими потребностями и ценностями она руководствуются в жизни. Лишение выбора напоминает насилие над человеком.

Сделавшая аборт женщина обязательно должна испытывать чувство стыда или угрызения совести?

Не обязательно. В то время как каждая третья женщина испытывает сожаление, чувство потери или подавленности сразу после аборта, то каждые две женщины ощущают облегчение, так как многие чувствуют колоссальное напряжение перед абортом. Нервничают, как пройдет сама процедура, сомневаются в правильности решения.

Окончание процедуры дает выход накопившимся эмоциям. Напряжение спадает, по крайней мере на время. Однако аборт может быть причиной эмоциональных стрессов в будущем.

Многие женщины идут на осознанное прерывание беременности вопреки своей совести или материнскому инстинкту, в силу многих непреодолимых обстоятельств - разрыв отношений с партнером, неблагоприятное финансовое состояние, отсутствие постоянного места жительства или работы, насилие со стороны партнёра, беременность в результате инцеста или изнасилования, пороки развития плода.

Решение прервать беременность даётся в таких случаях легко и никаким образом не противоречит их убеждениям. Но это не гарантия того, что в будущем женщина не будет сожалеть о содеянном

(Примечание. Согласно масштабному исследованию, проведенному в США, 99% женщин, сделавших аборт, через 5 лет после него говорят, что чувствуют облегчение, а не сожаление.)

Если женщины хотят как можно скорее покончить с беременностью, откладывая решение остальных вопросов на потом, подавленные переживания рано или поздно проявятся и потребуют к себе внимания.

(Примечание. Исследования, проведенные еще в 1992 году, наряду с более современными исследованиями, подтверждают то, что психическое и эмоциональное здоровье человека влияет на состояние его физического здоровья.)

Бывают случаи, когда женщины приходят на консультацию из-за какого-то события в их жизни, в котором внезапно появилась беспричинная тоска или тревога. Выясняется, что она до сих пор горюет по не родившемуся ребенку. Такие же чувства могут возникнуть и у ее партнера.

Чем руководствоваться женщине, которая думает о том, делать ей аборт или нет?

Возможно, ей необходима помощь и поддержка психолога в принятии такого решения, ведь мысли об аборте не возникают на пустом месте. Это всегда про жизненную трудность - отношения с партнером не устраивают; идея гиперопеки - "другому ребенку достанется меньше", "сил нет на другого ребенка, нужно всё ему одному отдать", "у меня карьера сейчас на первом месте".

(Примечание. Согласно исследованию, проведённому в 2008-2010 году, самые распространенные причины абортов связаны с финансами (40%), неготовностью иметь ребенка (36%), плохими отношениями с партнером (31%), наличием других детей (29%), получением профессии или образования (20%), моральной и эмоциональной неготовностью (19%), здоровьем (12%). )

Часто женщины, которые привыкли сами все решать, взваливая всю ответственность на себя, принимают решение сделать аборт самостоятельно, ставя партнера перед фактом. Или у женщины остались душевные травмы после неудавшихся прошлых отношений, и к новому партнеру у нее нет доверия.

Рождение ребенка откладывается на "потом". А может это "потом" наступило? Нужно понимать, что эти трудности после аборта сами собой не разрешатся. Важно трезво оценить свое решение сделать аборт и готовность столкнуться с его последствиями.

Какие вопросы должна задать себе женщина, прежде чем сделать аборт?

Смогу ли я иметь детей в будущем?

Как аборт повлияет на мою сексуальность, нравственность и материнское начало?

Какими могут быть последствия аборта и риск моему душевному и физическому здоровью?

Есть такое выражение "невозможность будущей возможности".

(Примечание. "Невозможность дальнейшей возможности" - так немецкий философ Мартин Хайдеггер называет смерть. Страх смерти напоминает человеку, что у него еще есть время и возможность совершить все то, что для него важно, повышает уровень его жизни.)

Прерывание беременности - это потеря ребенка. Полезно представить себе потерю ребенка еще до процедуры, можно ему написать письмо. Часто женщины, сделав такое, отказываются от аборта.