Список ⟩ В черном чае разных марок обнаружен чрезмерный уровень глифосата

Латвийская ассоциация по защите интересов потребителей в рамках программы Европейской комиссии 2014-2020 гг. реализует проект Same as different. Партнер проекта, Польский национальный научно-исследовательский институт садоводства, проводит лабораторные проверки чая и кофе и сообщает о результатах организациям потребителей и государственным органам.