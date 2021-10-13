Ср, 13.10.2021
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Мартиньш Стакис, мэр Риги

Список ⟩ В черном чае разных марок обнаружен чрезмерный уровень глифосата

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com

Латвийская ассоциация по защите интересов потребителей получила ответ от Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) о ситуации с превышением максимального остаточного уровня катиона триметилсульфония (образуется в результате использования глифосата) в пакетиках черного чая. Он содержится в следующих чаях - Ahmad Tea English Tea, Ahmad Tea English Breakfast, Lipton Yellow Label, Lipton Golden Tea, Ica/I love eco.

PVD сообщает, что проверенные партии черного чая сняты с продажи.

Латвийская ассоциация по защите интересов потребителей в рамках программы Европейской комиссии 2014-2020 гг. реализует проект Same as different. Партнер проекта, Польский национальный научно-исследовательский институт садоводства, проводит лабораторные проверки чая и кофе и сообщает о результатах организациям потребителей и государственным органам.

Параллельно лаборатория констатировала, что в пакетиках черного чая Dilmah Premium содержится повышенный уровень тяжелых металлов (свинца). Хотя нигде в законодательстве и не указан максимальный уровень остаточного содержания, следует подчеркнуть, что свинец сохраняется в организме человека и не выводится из него.

Латвийская ассоциация по защите интересов потребителей проинформировала региональных консультантов в Цесисе, Елгаве, Резекне, Даугавпилсе, Гулбене, Лиепае и Риге. 

Латвийская ассоциация по защите интересов потребителей продолжит следить за развитием событий и информировать потребителей о дальнейших шагах.


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