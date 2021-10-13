Список ⟩ В черном чае разных марок обнаружен чрезмерный уровень глифосата

PVD сообщает, что проверенные партии черного чая сняты с продажи.

Латвийская ассоциация по защите интересов потребителей в рамках программы Европейской комиссии 2014-2020 гг. реализует проект Same as different. Партнер проекта, Польский национальный научно-исследовательский институт садоводства, проводит лабораторные проверки чая и кофе и сообщает о результатах организациям потребителей и государственным органам.

Параллельно лаборатория констатировала, что в пакетиках черного чая Dilmah Premium содержится повышенный уровень тяжелых металлов (свинца). Хотя нигде в законодательстве и не указан максимальный уровень остаточного содержания, следует подчеркнуть, что свинец сохраняется в организме человека и не выводится из него.

Латвийская ассоциация по защите интересов потребителей проинформировала региональных консультантов в Цесисе, Елгаве, Резекне, Даугавпилсе, Гулбене, Лиепае и Риге.