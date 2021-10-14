"Все-таки отчасти я та, благодаря которой вы сейчас все зарабатываете": Ольга Бузова о своих бывших

"Каждый из моих бывших постоянно эксплуатирует мое имя, и я уже к этому привыкла. Хотя нет, не привыкла, и в какие-то моменты бывает обидно. Просто если вы уж пользуетесь моим именем и постоянно говорите обо мне, то делайте это хотя бы с уважением.

Все-таки отчасти я та, благодаря которой вы сейчас все зарабатываете", - заявила телеведущая.

ФОТО: https://www.instagram.com/buzova86/

Кроме того, Ольга прокомментировала то, что ее часто сравнивают с Аллой Пугачевой. Многие считают, что у звезд похожие судьбы.

"Я Ольга Бузова, и другой такой нет. У артистов могут быть похожие жизненные истории, но каждый зритель сам для себя ищет эти сходства", - ответила певица.

"Недавно один ваш коллега написал, мол, у Ольги Бузовой с Аллой Борисовной похожие судьбы. Ее, как и меня, запрещали, не одобряли, вырезали из эфиров и так далее. Одним словом, она так же подвергалась хейту. Мне, конечно, приятно сравнение и с Мадонной, и с Аллой Пугачевой, но у каждой из нас своя жизнь. Сложный и тернистый путь. И каждая из нас счастлива по-своему",- прокомментировала Бузова.

Напомним, недавно Ольга вернулась на канал ТНТ с собственным кулинарным шоу "Бузова на кухне".