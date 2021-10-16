Сб, 16.10.2021
Становится очевидно, что полная вакцинация вакциной Johnson & Johnson, которая состоит из одной дозы, обеспечивает более низкую защиту от вызываемого дельта-штаммом симптоматического Covid-19 и госпитализации из-за него. Даце Завадска, руководитель IVP
Даце Завадска, руководитель IVP

Фото ⟩ 5-й день RFW: Rock and Mouse

5-й день RFW: Rock and Mouse ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Еще один показ, посвященный дизайнерской одежде для детей, - Rock and Mouse. Смотрите фото! 

Галерея: 5-й день RFW: Rock and Mouse

  • О бренде

Созданный в Латвии бренд детской одежды Rock and Mouse выступает за свободу движения малышей, за их озорной смех, желание самовыражаться и познавать этот мир. Rock and Mouse верит, что красочные приключения начинаются с ярких цветов в одежде, и что "практично" не значит "скучно". Бренд создает одежду и аксессуары для детей от рождения до шести лет, используя в коллекциях дизайн тканей, разработанный совместно с латвийскими художниками.


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