Фото ⟩ 5-й день RFW: Rock and Mouse

Созданный в Латвии бренд детской одежды Rock and Mouse выступает за свободу движения малышей, за их озорной смех, желание самовыражаться и познавать этот мир. Rock and Mouse верит, что красочные приключения начинаются с ярких цветов в одежде, и что "практично" не значит "скучно". Бренд создает одежду и аксессуары для детей от рождения до шести лет, используя в коллекциях дизайн тканей, разработанный совместно с латвийскими художниками.