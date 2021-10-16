Фото ⟩ 5-й день RFW: Katya Katya London
Третий показ заключительного дня Рижской недели моды - презентация коллекции бренда Katya Katya London - смотрите фото!
Третий показ заключительного дня Рижской недели моды - презентация коллекции бренда Katya Katya London - смотрите фото!
Галерея: 5-й день RFW: Katya Katya London
Бренд KATYA KATYA LONDON известен своими женственными нарядами. Вдохновленная стилем винтаж, дизайнер бренда Катя Шехурина создает роскошные платья demi-couture как для свадебных торжеств, так и других праздничных мероприятий. У невест также есть возможность заказать наряд по индивидуальному эскизу. Платья от KATYA KATYA LONDON, богато украшенные деликатным кружевом и ручной вышивкой, являются олицетворением элегантности и утонченности.
О сестре Кати, которая также является дизайнером мы писали тут: