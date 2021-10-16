Сб, 16.10.2021
Становится очевидно, что полная вакцинация вакциной Johnson & Johnson, которая состоит из одной дозы, обеспечивает более низкую защиту от вызываемого дельта-штаммом симптоматического Covid-19 и госпитализации из-за него. Даце Завадска, руководитель IVP
Даце Завадска, руководитель IVP

Фото ⟩ 5-й день RFW: Katya Katya London

5-й день RFW: Katya Katya London ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Третий показ заключительного дня Рижской недели моды - презентация коллекции бренда Katya Katya London - смотрите фото! 

Галерея: 5-й день RFW: Katya Katya London

  • О бренде

Бренд KATYA KATYA LONDON известен своими женственными нарядами. Вдохновленная стилем винтаж, дизайнер бренда Катя Шехурина создает роскошные платья demi-couture как для свадебных торжеств, так и других праздничных мероприятий. У невест также есть возможность заказать наряд по индивидуальному эскизу. Платья от KATYA KATYA LONDON, богато украшенные деликатным кружевом и ручной вышивкой, являются олицетворением элегантности и утонченности.

О сестре Кати, которая также является дизайнером мы писали тут:


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