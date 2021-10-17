"Ледниковый период" ⟩ Триумф Дани Милохина и Евгении Медведевой, а Пресняков чуть не лишился пальца
В субботу, 16 октября, в эфире Первого канала показали третий выпуск шоу "Ледниковый период".
В субботу, 16 октября, в эфире Первого канала показали третий выпуск шоу "Ледниковый период".
Даня Милохин и Евгения Медведева перевоплотились в Джокера и Харли Квин из "Отряда самоубийц". Свой номер они показали под "Богемскую рапсодию" Queen. Члены жюри высоко оценили выступление пары и поставили высший балл.
"Знаете, с чем я хочу вас поздравить? С невероятной гармонией между вами. Это большая редкость. Это не только партнеры. Вы действительно существовали как партнеры в кино, как люди, которые давно знакомы друг с другом", - сказал Тимур Родригез.
Он поздравил Милохина с тем, что тот попал к хорошим людям и стал развиваться. А это обогащает его как человека и артиста.
Видео: Даня Милохин и Евгения Медведева
Знаменитый внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков на этот раз получил травму. Вместе с партнершей Натальей Забияко они воплотили на льду образы главных персонажей из фильма "Битлджус". Судьи поставили им высшие баллы и за технику, и за артистизм.
Под конец выступления Никита не удержался на коньках и упал, а его партнерша случайно задела лезвием конька его палец. Участники прекрасно обыграли этот момент, и судьи даже не поняли, запланировано было падение или нет.
Никита даже не подал виду, что истекает кровью. Когда травму заметил Илья Авербух, он мгновенно позвал на лед медиков.
Видео: Никита Пресняков и Наталья Забияко
С самыми низкими результатами в рейтинге находятся: Агата Муцениеце и Александр Энберт - 11.78 (34.90), Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев - 11.60 (34.62) и Аглая Шиловская и Максим Шабалин - 00.00 (23.38). Последние были вынуждены пропустить этап из-за операции Аглаи.
Топ-5:
Напомним, Ксения Бородина в дуэте с Дмитрием Соловьевым уже три раза подряд показали худшее выступление в сезоне.