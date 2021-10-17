"Ледниковый период" ⟩ Триумф Дани Милохина и Евгении Медведевой, а Пресняков чуть не лишился пальца

Даня Милохин и Евгения Медведева перевоплотились в Джокера и Харли Квин из "Отряда самоубийц". Свой номер они показали под "Богемскую рапсодию" Queen. Члены жюри высоко оценили выступление пары и поставили высший балл.

"Знаете, с чем я хочу вас поздравить? С невероятной гармонией между вами. Это большая редкость. Это не только партнеры. Вы действительно существовали как партнеры в кино, как люди, которые давно знакомы друг с другом", - сказал Тимур Родригез.

Он поздравил Милохина с тем, что тот попал к хорошим людям и стал развиваться. А это обогащает его как человека и артиста.

Видео: Даня Милохин и Евгения Медведева

Знаменитый внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков на этот раз получил травму. Вместе с партнершей Натальей Забияко они воплотили на льду образы главных персонажей из фильма "Битлджус". Судьи поставили им высшие баллы и за технику, и за артистизм.

Под конец выступления Никита не удержался на коньках и упал, а его партнерша случайно задела лезвием конька его палец. Участники прекрасно обыграли этот момент, и судьи даже не поняли, запланировано было падение или нет.

Никита даже не подал виду, что истекает кровью. Когда травму заметил Илья Авербух, он мгновенно позвал на лед медиков.

Видео: Никита Пресняков и Наталья Забияко

С самыми низкими результатами в рейтинге находятся: Агата Муцениеце и Александр Энберт - 11.78 (34.90), Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев - 11.60 (34.62) и Аглая Шиловская и Максим Шабалин - 00.00 (23.38). Последние были вынуждены пропустить этап из-за операции Аглаи.

Топ-5:

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев - 12.00 (35.96) Дарья Мельникова и Максим Маринин - 12.00 (35.84) Татьяна Волосожар и Федор Федотов - 12.00 (35.80) Яна Хохлова и Гела Месхи - 12.00 (35.62) Евгения Медведева и Даня Милохин - 12.00 (35.58)