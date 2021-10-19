"Ширли-мырли": недооцененный шедевр о 90-х? Юрий Дудь снял выпуск про комедию

"Режиссер Владимир Меньшов за свою жизнь снял всего 5 фильмов, но этого было достаточно, чтобы навсегда остаться в истории. Две его работы - "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" - абсолютно великие: у одной из них есть "Оскар", у обеих - колоссальная народная любовь.

Гораздо сложнее все получилось с комедией "Ширли-мырли": она вышла в 1995 году и многими оказалась непонятой. Грубые шутки, диковатый сюжет, ощущение тотального хаоса - все это давало повод называть фильм дурновкусием и считать, что мастер ошибся", - сказано в описании к видео.

"Снимать этот выпуск мы начали еще в августе. Осенью актер Валерий Гаркалин на фоне коронавируса и хронических проблем с сердцем оказался в больнице и был переведен на аппарат ИВЛ. Когда я записываю эту подводку, приходят новости о том, что ему стало лучше. Валерий Борисович, мы держим кулаки за то, чтобы вы выкарабкались и вернулись к работе. Вы - блистательный артист, и в ближайшие полтора часа, кажется, все смогут в этом убедиться", - отметил Дудь в описании.

Он также добавил, что тем, кто не смотрел этот фильм, просмотр видео все равно доставит удовольствие.

Кто и как придумал фильм? Откуда у него такое название? Почему суперзвезды согласились сниматься в таком фарсе? Почему критики уничтожили "Ширли-мырли"? Ответы на все эти вопросы дал Юрий Дудь в новом видео.