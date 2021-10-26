В 2013 году Исао Какехи, 75-летний житель Киото, Япония, завязал отношения с 67-летней вдовой Тисако Какехи, с которой познакомился через агентство знакомств. Через два месяца пара поженилась и готовилась к первому совместному празднованию Нового года, но его наступления Исао так и не дождался - 28 декабря он стал четвертой и последней жертвой японской "Черной вдовы".
Вскрытие в Японии проводится очень редко, обычно, если есть сомнения насчет причины смерти. Поэтому кончина бывших партнеров Какехи изначально не вызывала подозрений.
Однако, поскольку смерть Исао Какехи привлекла внимание полиции, власти потребовали вскрытия...