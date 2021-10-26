В 2013 году Исао Какехи, 75-летний житель Киото, Япония, завязал отношения с 67-летней вдовой Тисако Какехи, с которой познакомился через агентство знакомств. Через два месяца пара поженилась и готовилась к первому совместному празднованию Нового года, но его наступления Исао так и не дождался - 28 декабря он стал четвертой и последней жертвой японской "Черной вдовы".