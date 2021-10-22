В Эстонии обнаружен "крысиный король". Уникальную находку сняли на видео
В одном из домом Эстонии было обнаружено редкое в животном мире явление - "крысиный король" или группа грызунов, хвосты которых запутались в один огромный узел, сообщает ERR.
В одном из домом Эстонии было обнаружено редкое в животном мире явление - "крысиный король" или группа грызунов, хвосты которых запутались в один огромный узел, сообщает ERR.
Животные были найдены в здании, где обитают прирученные птицы.
Эксперт из Музея истории природы Университета Тарту Андрей Милютин пояснил, что "крысиный король" может образоваться в момент, когда грызуны спят в гнезде. Если хвосты грызунов покрыты липким веществом, например, кровью, то концы хвостов могут слипнуться вместе.
В конкретном случае в Эстонии слиплись 13 крыс. Эксперты отмечают, что это очень редкая находка. За последние 500 лет констатировано всего около 60 случаев "крысиных королей".
Последний случай "крысиного короля" был зафиксирован в 2005 году, и до сих пор это была единственная такая находка в 21-м веке.
Обычно крысы в момент обнаружения уже мертвы, так как не могут передвигаться и искать корм. Представитель музея считает, что конкретный "крысиный король", возможно, прожил бы еще один день.
Сообщается, что 13 грызунов были усыплены гуманным образом и попадут в экспозицию музея.
Видео: Уникальный "крысиный король" в Эстонии (на эстонском языке):