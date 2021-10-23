Во дворе дома был обнаружен медведь: он разорил улей и съел груши

Специалисты указали, что бурые медведи редко бывают хорошими пловцами, а потому в других странах река обычно является границей или препятствием, за которое и выпускают животное, чтобы оно не приходило на нежелательные территории. Но на этот раз косолапый пересек реку Педели. Скорее всего, он воспользовался мостом и пришел искать еду.

Во дворе одного из домов медведь провел две ночи. Он разорил пчелиный улей, съел груши и пытался попасть в дом, но лишь поцарапал лапой дверь. Ночевал косолапый там же. Об этом свидетельствуют отпечатки лап и вытоптанное место спячки.

"Перед тем как начать операцию, чтобы прогнать медведей, опытные специалисты в Латвии и за рубежом уже предупредили нас, что в ситуации, когда два или даже три медведя находятся вместе, нужно учитывать, что один из них является главным зачинщиком. Второй - его слушается. Зачинщиков сложно отучить не ходить к жилым домам", - пояснил Роландс Аузиньш, глава администрации Управления охраны природы Видземского края.

Управление охраны природы уже начало установку ловушек и других приспособлений во дворе, где гостит медведь. Мохнатый будет пойман и усыплен, чтобы его можно было вновь увезти подальше от населенного пункта. На этот раз его отвезут в новое место, чтобы он не смог прийти назад по знакомым тропам.

Ранее звучали предложения, что если подобное поведение будет угрожать людям, то таких животных следует ликвидировать. Специалисты подчеркнули, что эти конкретные медведи ведут себя нетипично для диких животных, потому что когда-то выросли среди людей.

Про второго медведя пока ничего не известно. Управление охраны природы призывает: если будут замечены бурые медведи с нетипичным поведением, следует сообщать в службу и звонить по номеру телефона 29365307.

Ранее, 13 октября, в Билской волости до поздней ночи проходила операция по поимке двух медведей-подростков, сообщает Ziemeļlatvija. До этого специалисты пытались спугнуть животных и загнать глубже в лес, однако они все равно стали возвращаться, перебравшись из окрестностей Валки в Смилтенский край.