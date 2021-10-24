Умер режиссер "Особенностей национальной охоты"

Рогожкин скончался 23 октября после продолжительной болезни. Последние десять лет режиссер не снимал кино и практически пропал из поля зрения журналистов.

Однако именно он был одним из создателей первого сезона популярного сериала "Улицы разбитых фонарей" и одним из авторов "Убойной силы".

Александра Рогожкина запомнили как автора культовой серии фильмов "Особенности национальной охоты". Другие известные фильмы режиссера - "Кукушка" и "Блокпост".