Вс, 24.10.2021
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Николай Кабанов, депутат Сейма от партии "Согласие"

Умер режиссер "Особенностей национальной охоты"

Режиссер Александр Рогожкин ФОТО: Telegram-канал "Подъем"

Народный артист России Александр Рогожкин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет. 

Рогожкин скончался 23 октября после продолжительной болезни. Последние десять лет режиссер не снимал кино и практически пропал из поля зрения журналистов.

Однако именно он был одним из создателей первого сезона популярного сериала "Улицы разбитых фонарей" и одним из авторов "Убойной силы".

Александра Рогожкина запомнили как автора культовой серии фильмов "Особенности национальной охоты". Другие известные фильмы режиссера - "Кукушка" и "Блокпост".

Режиссер был лауреатом премий "Ника", "Золотой орел" и "Кинотавр". За фильм "Кукушка" он стал лауреатом Госпремии.


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