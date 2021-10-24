Умер режиссер "Особенностей национальной охоты"
Народный артист России Александр Рогожкин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет.
Народный артист России Александр Рогожкин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет.
Рогожкин скончался 23 октября после продолжительной болезни. Последние десять лет режиссер не снимал кино и практически пропал из поля зрения журналистов.
Однако именно он был одним из создателей первого сезона популярного сериала "Улицы разбитых фонарей" и одним из авторов "Убойной силы".
Александра Рогожкина запомнили как автора культовой серии фильмов "Особенности национальной охоты". Другие известные фильмы режиссера - "Кукушка" и "Блокпост".
Режиссер был лауреатом премий "Ника", "Золотой орел" и "Кинотавр". За фильм "Кукушка" он стал лауреатом Госпремии.