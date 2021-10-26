Эндзиньш: поддержка нужна и крупным компаниям

Он отметил: согласно планам правительства, даже для тех компаний, которые в настоящее время несут миллионные убытки, потолок поддержки на оборотные средства составляет 100 000 евро. "Если убытки измеряются миллионами, а поддержка не превышает 100 000 евро, ясно, что это не поможет", - сказал Эндзиньш.

"Очень больно осознавать ситуацию, сложившуюся с Lido, когда его владелец Гунар Кирсонс был вынужден частично продать проект всей своей жизни по причине того, что поддержка не была оказана в достаточном объеме",

Сообщается, что сегодня правительство примет решение о мерах по поддержке предпринимателей, самозанятых лиц и патентодержателей, которые в связи с принятыми антиковидными ограничениями были вынуждены прекратить или сократить свою хозяйственную деятельность.

Уже сообщалось, что летом этого года Кирсонс объявил о продаже 51% акций Lido эстонским предпринимателям. Кирсонс объяснил, что в нынешних обстоятельствах для компании жизненно необходим новый партнер, чтобы она могла продолжить свое развивитие. "Вызванный Covid-19 кризис нас многому научил, но, к сожалению, обещанная государством помощь часто остается только на словах. Но останавливаться нельзя, так что это дальновидное решение. Привлечение нового торгового партнера, с которым у нас совпадают стратегические взгляды, является мощным пунктом для взлета Lido, - подчеркнул тогда Кирсонс.