Сб, 30.10.2021
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Бруно Чанчо, руководитель Отдела по надзору за инфекционными заболеваниями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний

После восстановления связи с марсианским зондом были получены чудесные фотографии

Планета Марс ФОТО: twitter

Когда Марс зашел за Солнце, если смотреть с Земли, зонд NASA Perseverance пережил свою первую потерю связи. Через две недели молчания зонд вернулся с невероятными фотографиями.

В таком расположении невозможно отправить команды или получить сообщения с Марса. Поэтому зонды намеренно оставляют в покое. Однако теперь Марс опять в пределах досягаемости, что подтвердил зонд, связавшись с Землей и прислав прекрасные фотографии кратера Езеро.

"Я снова работаю, разместившись между этими двумя красивыми каменными обнажениями. Немного пофотографировал, изучил погодные условия, провел химические эксперименты и обновил программу", - написала в профиле зонда в сети Twitter команда NASA.

Пост сопровожден двумя чудесными фотографиями, на которых видны окрестности вокруг зонда. С момента пробуждения зонд сделал больше, чем две фотографии. Их можно посмотреть тут.

Perseverance приземлился на Марсе 18 февраля этого года. Его главная цель - поиск следов древней жизни на планете и сбор образцов пород, которые предполагается доставить на Землю.


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