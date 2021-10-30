После восстановления связи с марсианским зондом были получены чудесные фотографии

В таком расположении невозможно отправить команды или получить сообщения с Марса. Поэтому зонды намеренно оставляют в покое. Однако теперь Марс опять в пределах досягаемости, что подтвердил зонд, связавшись с Землей и прислав прекрасные фотографии кратера Езеро.

"Я снова работаю, разместившись между этими двумя красивыми каменными обнажениями. Немного пофотографировал, изучил погодные условия, провел химические эксперименты и обновил программу", - написала в профиле зонда в сети Twitter команда NASA.

I’m back to work, parked between these two beautiful outcrops. Been doing some imaging, weather studies, chemistry experiments and getting a software update too.



Latest pics: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/6KpVxVscbt — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) October 25, 2021

Пост сопровожден двумя чудесными фотографиями, на которых видны окрестности вокруг зонда. С момента пробуждения зонд сделал больше, чем две фотографии. Их можно посмотреть тут.